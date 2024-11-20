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  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
  • Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta

Producție oprită

Căşti true wireless

TAT5506BK/00

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta
Muzică sau apeluri, aceste căşti true wireless atractive sunt pregătite. Anularea zgomotului Pro blochează zgomotul de fundal – perfect pentru a asculta în aer liber sau când eşti pe drum. Obţii o fixare sigură şi confortabilă, iar aspectul metalic adaugă o notă de stil.
Vezi toate beneficiile

Viaţa ta, mişcările tale, muzica ta

  • Anularea zgomotului Pro

  • Două microfoane pentru apeluri clare

  • Toc de încărcare wireless

  • Protecţie împotriva apei IPX5

Design elegant cu anularea zgomotului Pro

Design elegant cu anularea zgomotului Pro

Aceste căşti true wireless nu doar arată grozav, ci îţi permit totodată să te concentrezi. Funcţia de anulare avansată a zgomotului filtrează sunetele nedorite, iar modul Conştientizare îţi permite să auzi ce se întâmplă în jurul tău. Activează modul de îmbunătăţire a vocii în aplicaţia Philips Headphones pentru a discuta cu cineva din apropiere fără a scoate o cască.

Sunet excelent de la difuzoarele de 10 mm din neodim

Sunet excelent de la difuzoarele de 10 mm din neodim

Pe drum. În metrou. În parc sau la sală. Oriunde asculţi, difuzoarele reglate perfect de 10 mm oferă un sunet grozav pentru fiecare melodie, listă de redare şi altele. Dacă îţi scoţi o cască, muzica se opreşte. Pune casca la loc şi muzica porneşte din nou.

Apeluri clare cu o cască sau ambele

Apeluri clare cu o cască sau ambele

Cu două microfoane care îţi captează sunetul vocii, vei fi auzit clar. În plus, îţi poţi dubla timpul de convorbire utilizând o singură cască în timp ce cealaltă se încarcă. Microfoanele sunt atribuite automat căştii pe care o utilizezi, iar când bateria căştii în uz este pe cale să se descarce, poţi comuta pur şi simplu la cealaltă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/11/2024

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Avantaje

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Dezavantaje

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Avantaje

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Dezavantaje

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

08/06/2023

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Avantaje

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Dezavantaje

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT5506BK Справжні бездротові навушники

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