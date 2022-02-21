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  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
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  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.
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  • Sunetul tău. Stilul tău.
  • Sunetul tău. Stilul tău.

Producție oprită

5000 seriesCăşti true wireless intraauriculare

TAT5505BK/00

3
| (3) Recenzii
Sunetul tău. Stilul tău.
Indiferent că e vorba de muzică sau apeluri, aceste căşti true wireless cu aspect elegant oferă performanţa dorită. Anularea activă a zgomotului suprimă zgomotul de fundal, iar sunetul poate fi personalizat utilizând aplicaţia Philips Headphones. Scoate o cască pentru a întrerupe muzica.
Vezi toate beneficiile

Sunetul tău. Stilul tău.

  • Difuzoare de 8 mm/design închis

  • Anulare activă a zgomotului

  • Negru

  • Bluetooth®

Design elegant şi anulare activă hibridă a zgomotului

Design elegant şi anulare activă hibridă a zgomotului

Aceste căşti true wireless nu doar arată excelent – îţi permit să asculţi muzică la calitate superioară când eşti în mişcare. Anularea activă hibridă a zgomotului reduce zgomotul extern, aşa că nu se află nimic între tine şi muzica ta. Modul Conştientizare îţi permite să reintri în contact cu lumea.

Aplicaţia Philips Headphones. Control personalizat al sunetului

Aplicaţia Philips Headphones. Control personalizat al sunetului

Îmbunătăţeşte basul. Redu înaltele. Aplicaţia Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o asculţi. Reglează-ţi singur nivelurile sau alege dintre stiluri de sunete presetate. Poţi, de asemenea, comuta între moduri ANC presetate cu o singură atingere.

Microfoane duble pentru apeluri clare. Mod mono

Două microfoane din fiecare cască intraauriculară se concentrează asupra sunetului vocii tale, reducând zgomotul de la lumea din jur. Dacă te afli într-un loc mai liniştit şi nu este necesar să blochezi zgomotul când vorbeşti, modul mono îţi permite să foloseşti o singură cască intraauriculară pentru a vorbi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.0

din 5

3

Recenzii

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Avantaje

Все

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Avantaje

Etui

Dezavantaje

Problem z softem

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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