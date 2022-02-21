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Producție oprită
TAT5505BK/00
Difuzoare de 8 mm/design închis
Anulare activă a zgomotului
Negru
Bluetooth®
Aceste căşti true wireless nu doar arată excelent – îţi permit să asculţi muzică la calitate superioară când eşti în mişcare. Anularea activă hibridă a zgomotului reduce zgomotul extern, aşa că nu se află nimic între tine şi muzica ta. Modul Conştientizare îţi permite să reintri în contact cu lumea.
Îmbunătăţeşte basul. Redu înaltele. Aplicaţia Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o asculţi. Reglează-ţi singur nivelurile sau alege dintre stiluri de sunete presetate. Poţi, de asemenea, comuta între moduri ANC presetate cu o singură atingere.
Două microfoane din fiecare cască intraauriculară se concentrează asupra sunetului vocii tale, reducând zgomotul de la lumea din jur. Dacă te afli într-un loc mai liniştit şi nu este necesar să blochezi zgomotul când vorbeşti, modul mono îţi permite să foloseşti o singură cască intraauriculară pentru a vorbi.
3.0
din 5
3
Recenzii
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Avantaje
Все
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Avantaje
Etui
Dezavantaje
Problem z softem
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless