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Căşti true wireless intraauriculare

TAT1215BK/10

3
| (1) Recenzie
Mereu pregătit
Există ceva mai util decât căştile true wireless cu un toc de încărcare care încape în buzunarul blugilor? Aceste căşti intraauriculare rezistente la stropire şi la transpiraţie îţi oferă un sunet excelent şi un timp de redare de până la 18 ore.
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Mereu pregătit

  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Bluetooth®

Difuzoare de 6 mm din neodim. Sunet clar, bas energic.

Microfon încorporat cu anularea ecoului pentru sunet clar

Spune adio acelor ecouri enervante când vorbeşti la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, ai parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Tocul mic de încărcare este cât se poate de convenabil, iar aceste căşti true wireless sunt totodată rezistente la stropire din orice direcţie. Nu le va deranja puţină transpiraţie şi nu trebuie să-ţi faci griji dacă te prinde ploaia.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

1

Recenzie

5
4
2
1

25/01/2025

Srbija

Srbija

Moze i bolje da se nadju

Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.

Dezavantaje

Naveo sam u tekstu.

Acest review a fost făcut pentru TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

Acest review a fost făcut pentru TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

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