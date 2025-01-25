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TAT1215BK/10
Difuzoare de 6 mm/design închis
Bluetooth®
Spune adio acelor ecouri enervante când vorbeşti la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, ai parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.
Tocul mic de încărcare este cât se poate de convenabil, iar aceste căşti true wireless sunt totodată rezistente la stropire din orice direcţie. Nu le va deranja puţină transpiraţie şi nu trebuie să-ţi faci griji dacă te prinde ploaia.
3.0
din 5
1
Recenzie
OgiSsSsa
25/01/2025
Srbija
Moze i bolje da se nadju
Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.
Dezavantaje
Naveo sam u tekstu.
Acest review a fost făcut pentru TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha
Acest review a fost făcut pentru TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha