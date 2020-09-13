Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
TASH402BK/00
Difuzoare de 40 mm/design închis
Supraauriculare
Rezistente la transpiraţie/apă
Aceste căşti oferă până la 20 de ore de redare continuă, pentru distracţie fără griji când asculţi muzică în mişcare.
Lasă lista cu melodii pentru antrenament să te ducă la nivelul următor. Difuzoarele acustice de 40 mm, din neodim, reglate perfect, îţi oferă basul de care ai nevoie pentru a continua. Designul închis asigură o izolare pasivă excelentă a zgomotului. Astfel, îţi poţi asculta muzica la volum ridicat fără să îi enervezi pe cei din jur.
Pernuţele pentru cupe, moi şi aerisite, sunt umplute cu gel răcoritor: oricât efort depui, căştile se simt mereu reci pe piele. Totodată, pernuţele sunt detaşabile, pentru curăţare uşoară.
4.8
din 5
26
Recenzii
89%
recomandă acest produs
A M I
13/09/2020
România
Sunt consumator de produse philips si niciodată nu
Sunt utilizator de produse philips. Niciodată nu am fost dezamăgit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Căşti wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Căşti wireless
asztaloszsu
30/09/2019
Magyarország
Kiváló termék!
A mindennapjaim része! Mivel hallássérült vagyok, TV-t is ezzel a kiváló fejhallgatóval nézek, így nem zavarom a családom tagjait a számomra ideális hangerővel. Zenét is így hallgatok. Nem zavarja a hallókészüléket! Mivel vezeték nélküli, így bármilyen tevékenységet végezhetek közben. Imádom!
Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató
Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Avantaje
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Dezavantaje
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Rezultatele efective pot varia