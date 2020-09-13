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  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.
  • Rămâi răcorit.

Producție oprită

Căşti wireless

TASH402BK/00

4.8
| (26) Recenzii | 89% recomandă acest produs
Rămâi răcorit.
Depăşeşte-ţi recordul personal cu aceste căşti sport wireless supraauriculare, rezistente la transpiraţie. Sunt uşoare şi confortabile. La o singură încărcare, oferă o durată de redare de 20 de ore. Pernuţele cu sistem de răcire te menţin concentrat atunci când lucrurile se încing.
Vezi toate beneficiile

Oricât de tare te-ai încinge.

Rămâi răcorit.

  • Difuzoare de 40 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Rezistente la transpiraţie/apă

Durată de redare de 20 ore

Aceste căşti oferă până la 20 de ore de redare continuă, pentru distracţie fără griji când asculţi muzică în mişcare.

Difuzoare acustice din neodim de 40 mm

Lasă lista cu melodii pentru antrenament să te ducă la nivelul următor. Difuzoarele acustice de 40 mm, din neodim, reglate perfect, îţi oferă basul de care ai nevoie pentru a continua. Designul închis asigură o izolare pasivă excelentă a zgomotului. Astfel, îţi poţi asculta muzica la volum ridicat fără să îi enervezi pe cei din jur.

Pernuţe aerisite pentru cupe. Uşor de detaşat pentru curăţare.

Pernuţele pentru cupe, moi şi aerisite, sunt umplute cu gel răcoritor: oricât efort depui, căştile se simt mereu reci pe piele. Totodată, pernuţele sunt detaşabile, pentru curăţare uşoară.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

26

Recenzii

89%

recomandă acest produs

1

13/09/2020

România

România

Sunt consumator de produse philips si niciodată nu

Sunt utilizator de produse philips. Niciodată nu am fost dezamăgit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Căşti wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Căşti wireless

30/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék!

A mindennapjaim része! Mivel hallássérült vagyok, TV-t is ezzel a kiváló fejhallgatóval nézek, így nem zavarom a családom tagjait a számomra ideális hangerővel. Zenét is így hallgatok. Nem zavarja a hallókészüléket! Mivel vezeték nélküli, így bármilyen tevékenységet végezhetek közben. Imádom!

Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató

Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Vezeték nélküli fejhallgató

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Avantaje

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Dezavantaje

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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