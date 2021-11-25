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Producție oprită
Petrece ziua şi noaptea
Continuă petrecerea mai mult timp cu boxa Bluetooth rezistentă la apă care îţi oferă 20 de ore de redare. Basul puternic îi ţine pe toţi în mişcare. Îţi poţi încărca dispozitivul inteligent prin portul USB datorită bateriei de mare capacitate a boxei.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 30 W
Durată de redare de 20 ore
Funcţie integrată de acumulator extern
Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poţi să petreci la duş, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.
Bateria Li-ion reîncărcabilă de 4400 mAh îţi oferă un timp de redare de 20 de ore şi îţi poţi totodată încărca dispozitivul inteligent prin portul USB al boxei. O încărcare completă a bateriei durează 6 ore.
Radiatoarele pasive duble oferă un bas puternic, iar sunetul rămâne clar chiar şi la volum mare. Vrei o petrecere şi mai mare? Asociază boxa cu altă boxă identică pentru sunet stereo. Luminile LED din fiecare capăt al boxei se aprind intermitent în ritmul muzicii.
4.8
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Avantaje
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2021-07-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2021-07-25
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Bežični zvučnik
Data utilizării 2022-02-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Bežični zvučnik
Data utilizării 2022-02-27
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Бездротовий гучномовець
Data utilizării 2021-07-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Бездротовий гучномовець
Data utilizării 2021-07-09