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Producție oprită

Boxă wireless

TAS6305/00

4.8

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Petrece ziua şi noaptea

Continuă petrecerea mai mult timp cu boxa Bluetooth rezistentă la apă care îţi oferă 20 de ore de redare. Basul puternic îi ţine pe toţi în mişcare. Îţi poţi încărca dispozitivul inteligent prin portul USB datorită bateriei de mare capacitate a boxei.

Vezi toate beneficiile

Petrece ziua şi noaptea

  • Bluetooth®

  • Putere de ieşire de 30 W

  • Durată de redare de 20 ore

  • Funcţie integrată de acumulator extern

Rezistentă la apă şi gata de utilizare

Rezistentă la apă şi gata de utilizare

Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poţi să petreci la duş, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.

Durată de redare de 20 ore. Funcţie integrată de acumulator extern

Durată de redare de 20 ore. Funcţie integrată de acumulator extern

Bateria Li-ion reîncărcabilă de 4400 mAh îţi oferă un timp de redare de 20 de ore şi îţi poţi totodată încărca dispozitivul inteligent prin portul USB al boxei. O încărcare completă a bateriei durează 6 ore.

Redă la volum ridicat. Asociază pentru sunet stereo.

Redă la volum ridicat. Asociază pentru sunet stereo.

Radiatoarele pasive duble oferă un bas puternic, iar sunetul rămâne clar chiar şi la volum mare. Vrei o petrecere şi mai mare? Asociază boxa cu altă boxă identică pentru sunet stereo. Luminile LED din fiecare capăt al boxei se aprind intermitent în ritmul muzicii.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Avantaje

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2021-07-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2021-07-25

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Bežični zvučnik

Data utilizării 2022-02-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Bežični zvučnik

Data utilizării 2022-02-27

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Бездротовий гучномовець

Data utilizării 2021-07-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS6305 Бездротовий гучномовець

Data utilizării 2021-07-09

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