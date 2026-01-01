Rezistentă la apă şi gata de utilizare

Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poţi să petreci la duş, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.