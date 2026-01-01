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Producție oprită

Boxă wireless

TAS5305/00

Ia petrecerea cu tine

Ia muzica cu tine oriunde cu boxa Bluetooth rezistentă la apă, pregătită de petrecere! Obţii 12 ore de redare şi sunet vibrant, cu un bas energic. LED-urile colorate creează un spectacol de lumini pentru melodiile tale. Iar intrarea audio îţi permite să conectezi alte surse.

Vezi toate beneficiile

Ia petrecerea cu tine

  • Bluetooth®

  • Putere de ieşire de 16 W

  • 12 ore de redare

  • Grad IPX7 de rezistenţă la apă

Rezistentă la apă şi gata de utilizare

Rezistentă la apă şi gata de utilizare

Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poţi să petreci la duş, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.

Continuă petrecerea cu 12 ore de redare

Continuă petrecerea cu 12 ore de redare

Sunetul rămâne clar chiar şi atunci când redai muzica la volum ridicat, iar radiatorul pasiv amplifică basul. Beneficiezi de 12 ore de redare, iar o încărcare completă durează 6 ore. Vrei o petrecere şi mai mare? Asociază boxa cu una identică pentru sunet stereo.

Luminează în ritmul muzicii. Lumini LED

Luminează în ritmul muzicii. Lumini LED

Când petrecerea e în toi, spectacolul de lumini nu se lasă mai prejos. Luminile LED de la fiecare capăt al boxei luminează intermitent în ritmul muzicii.

Specificaţii tehnice

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