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Producție oprită

Boxă wireless

TAS3505/00

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Îşi găseşte locul oriunde

Melodii matinale, în baie. Podcasturi care inspiră, în biroul de acasă. Cu materialul din amestec de lână pentru difuzor şi butoane în relief, această boxă Bluetooth modernă arată mereu exact cum trebuie. Obţii un sunet surprinzător de bogat şi 10 ore de redare.

Vezi toate beneficiile

Îşi găseşte locul oriunde

  • Bluetooth®

  • Putere de ieşire de 5 W

  • 10 ore de redare

Formă şi funcţie în armonie perfectă

Formă şi funcţie în armonie perfectă

Această boxă Bluetooth simplă, dar remarcabilă, redă muzica cu stil. Butoanele în relief îţi permit să controlezi redarea, funcţia Bluetooth şi altele. Cu microfonul încorporat poţi să efectuezi apeluri handsfree, iar mânerul de transport facilitează mutarea dintr-o cameră în alta.

10 ore de redare. 2,5 ore timp de încărcare

10 ore de redare. 2,5 ore timp de încărcare

Obţii 10 ore de redare la o singură încărcare, iar raza de acoperire wireless este de 20 m. Încărcarea boxei durează 2,5 ore prin cablul USB-C inclus. Radiatoarele pasive oferă un bas puternic, iar sunetul rămâne clar, chiar şi la volum ridicat.

Material textil Kvadrat pentru difuzor. Creat să permită trecerea sunetului.

Difuzorul este acoperit de un material textil premium creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând trecerea liberă a sunetului de la difuzor în cameră.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu AWARD-1679621

Recenzii

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Avantaje

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Dezavantaje

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Data utilizării 2020-11-05

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Data utilizării 2020-11-05

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Referințe

  1. Clasa IPX7 înseamnă că difuzorul boxei poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m. Materialul boxei nu este rezistent la apă, dar poate supravieţui la câteva picături de apă.