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Producție oprită
Mai multe motive să-l iubeşti
Indiferent ce îţi place, vei găsi cu uşurinţă pe acest radio prin internet de la Philips. Pe lângă internet, DAB+ şi frecvenţă FM, vei beneficia şi de compatibilitate cu Spotify Connect şi transmisie prin Bluetooth. Încarcă-ţi dispozitivul mobil cu suportul de încărcare wireless Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
cu încărcător de telefon wireless
În partea de sus a radioului este disponibil un suport de încărcare wireless Qi. Pentru telefoanele de tip mai vechi, există şi un port de încărcare USB. Dispune de un afişaj digital mare şi clar pentru oră, iar tastele de control se află pe panoul frontal.
Faci streaming de pe Spotify? Acest radio prin internet cu Bluetooth dispune de Spotify Connect. Foloseşte-ţi dispozitivul mobil ca telecomandă, în timp radioul transmite semnalul Spotify de cea mai bună calitate, direct de pe serverele Spotify. Poţi, de asemenea, să faci streaming de pe alte servicii muzicale, prin intermediul dispozitivului mobil.
Temporizatorul de oprire îţi permite să adormi liniştit, cu postul de radio preferat redat în fundal. Funcţia de alarmă dublă îţi permite să setezi două alarme diferite. Este perfectă dacă ai tendinţa să amâni prima alarmă.
3.8
din 5
9
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Dantes57
18/11/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Avantaje
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Dezavantaje
Nie stwierdziłem do tej pory
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe
Data utilizării 2021-10-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe
Data utilizării 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Avantaje
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Dezavantaje
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe
Data utilizării 2021-09-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe
Data utilizării 2021-09-23
JMark25
27/06/2021
Polska
Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.
Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)
Avantaje
Po ustawieniach super wszystko śmiga.
Dezavantaje
Skomplikowana konfiguracja.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe
Data utilizării 2021-05-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe
Data utilizării 2021-05-27