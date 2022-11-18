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Producție oprită

Radio prin internet

TAR8805/10

3.8

| (9) Recenzii | 86% recomandă acest produs

Mai multe motive să-l iubeşti

Indiferent ce îţi place, vei găsi cu uşurinţă pe acest radio prin internet de la Philips. Pe lângă internet, DAB+ şi frecvenţă FM, vei beneficia şi de compatibilitate cu Spotify Connect şi transmisie prin Bluetooth. Încarcă-ţi dispozitivul mobil cu suportul de încărcare wireless Qi.

Vezi toate beneficiile

Mai multe motive să-l iubeşti

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • cu încărcător de telefon wireless

Suport de încărcare wireless Qi. Port USB

Suport de încărcare wireless Qi. Port USB

În partea de sus a radioului este disponibil un suport de încărcare wireless Qi. Pentru telefoanele de tip mai vechi, există şi un port de încărcare USB. Dispune de un afişaj digital mare şi clar pentru oră, iar tastele de control se află pe panoul frontal.

Spotify Connect. Foloseşte un dispozitiv mobil ca telecomandă Spotify

Spotify Connect. Foloseşte un dispozitiv mobil ca telecomandă Spotify

Faci streaming de pe Spotify? Acest radio prin internet cu Bluetooth dispune de Spotify Connect. Foloseşte-ţi dispozitivul mobil ca telecomandă, în timp radioul transmite semnalul Spotify de cea mai bună calitate, direct de pe serverele Spotify. Poţi, de asemenea, să faci streaming de pe alte servicii muzicale, prin intermediul dispozitivului mobil.

Alarme duble şi temporizator de oprire

Temporizatorul de oprire îţi permite să adormi liniştit, cu postul de radio preferat redat în fundal. Funcţia de alarmă dublă îţi permite să setezi două alarme diferite. Este perfectă dacă ai tendinţa să amâni prima alarmă.

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

9

Recenzii

86%

recomandă acest produs

18/11/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Avantaje

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Dezavantaje

Nie stwierdziłem do tej pory

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe

Data utilizării 2021-10-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe

Data utilizării 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Avantaje

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Dezavantaje

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe

Data utilizării 2021-09-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe

Data utilizării 2021-09-23

27/06/2021

Polska

Polska

Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.

Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)

Avantaje

Po ustawieniach super wszystko śmiga.

Dezavantaje

Skomplikowana konfiguracja.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe

Data utilizării 2021-05-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR8805 Radio internetowe

Data utilizării 2021-05-27

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