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Radio compact, portabil
FM/AM, reglare analogică
Baterie Li-ion integrată
Lanternă SOS
Acest radio portabil este partenerul perfect pentru zile îndelungate în natură. Recepţionează semnale radio clare, încarcă alte dispozitive şi luminează drumul cu lanterna puternică. Poţi chiar emite un sunet puternic de alarmă SOS cu o lumină intermitentă, în situaţii de urgenţă.
Acest radio util nu te va dezamăgi. Încarcă radioul cu cablul USB-C inclus timp de până la 32 ore de redare la un volum rezonabil.
Nu pierde niciodată puterea! Vei avea întotdeauna o încărcare de rezervă prin panourile solare din partea superioară a radioului sau prin rotirea manivelei ataşate. Radioul are, de asemenea, 3 baterii AAA (neincluse). Un port USB-A îţi permite să utilizezi radioul pentru a încărca celelalte dispozitive în caz de urgenţă.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Avantaje
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Dezavantaje
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR1609 Przenośne radio z latarką
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR1609 Przenośne radio z latarką
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Cumpărător verificat
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Acest review a fost făcut pentru TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Acest review a fost făcut pentru TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti