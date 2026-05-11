Controlare simplă, cu o singură mână

Două rotiţe îţi permit să reglezi radioul şi să controlezi volumul şi există un comutator lateral util pentru comutarea între benzile de frecvenţă FM şi AM. Fereastra de reglare mare, clară, îţi permite să vezi frecvenţa reglată şi un indicator LED se aprinde când semnalul este puternic.