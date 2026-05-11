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TAR1509/00
FM/AM
Acord analogic
Funcţionare cu baterii
Te bucuri de sunet clar pentru toate posturile tale preferate, cu acest radio FM/AM super-portabil. Reglajul analogic facilitează găsirea posturilor pe care le cauţi, iar antenă telescopică lungă permite cea mai bună recepţie posibilă, oriunde te afli.
Două rotiţe îţi permit să reglezi radioul şi să controlezi volumul şi există un comutator lateral util pentru comutarea între benzile de frecvenţă FM şi AM. Fereastra de reglare mare, clară, îţi permite să vezi frecvenţa reglată şi un indicator LED se aprinde când semnalul este puternic.
Acest radio analogic este cu uşurinţă suficient de mic pentru a-l strecura în buzunar, sau îl poţi agăţa la încheietura mâinii, folosind şnurul inclus. 2 baterii AAA alimentează sunetul şi există un port pentru căşti pentru audiţie privată: perfect dacă vrei să afli ultimele rezultate sportive în timp ce eşti la cumpărături!
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