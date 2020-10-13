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Producție oprită

Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Recenzii

9 premii

Stăpâneşte liniştea
Ascultă muzica, nu ploaia. Poţi ajusta funcţia de anulare activă a zgomotului de pe aceste căşti supraauriculare wireless pentru a se potrivi circumstanţelor. Cu cele 30 de ore de redare, plus încărcarea rapidă flexibilă, ai acoperită întreaga călătorie.
Vezi toate beneficiile

Căşti supraauriculare wireless cu anulare activă a zgomotului

Stăpâneşte liniştea

  • Difuzoare de 40 mm/design închis

  • Supraauriculare

30 de ore de redare sau de convorbire (25 de ore cu ANC pornită)

Aceste căşti fac faţă provocărilor în orice călătorie. O încărcare durează doar 2 ore. Beneficiezi de 30 de ore de redare (sau de convorbire) cu funcţia de anulare activă a zgomotului oprită şi 25 de ore cu funcţia pornită. Cele două niveluri de încărcare rapidă, Rapid Charge şi Quick Charge, îţi oferă 2 sau 6 ore de redare suplimentare.

Anularea activă a zgomotului (ANC). Elimină zgomotul, nu muzica

Lasă grijile în urmă cu funcţia de anulare activă a zgomotului. Elimină zgomotul trenului sau zgomotele dintr-un birou ocupat la o atingere de buton. Când eşti în mişcare, poţi asculta muzica preferată fără a ignora zgomotul străzii în modul Conştientizare.

Bandă de susţinere fină şi reglabilă. Pernuţe moi pentru urechi

De la liste de redare la podcasturi, difuzoarele acustice din neodim, perfect reglate, oferă un bas profund şi frecvenţe medii clare. Pernuţele moi pentru urechi acoperă toată urechea, creând o izolaţie care elimină în mod pasiv zgomotul extern. Banda de susţinere are greutate redusă, este fină şi uşor de reglat: aceste căşti nu se vor prinde în păr.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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3.7

din 5

74

Recenzii

13/10/2020

România

România

Un produs excelent

O experienta de sunet extraordinara, arata bine sunt facute bine si au tot ce inseamna premium integrat. - Durata de viata a bateriei exceptionala, viteza buna la fast charge - Sunetul este puternic si clar in general ascult de pe spotify - Izoleaza bine sunetul extrior cu noise cancelling - Functia cu touch de pe laterala m-a cucerit - Foarte usor de transportat datorita mecanismului folding si a cutiutei de transport incluse Intr-un regim de folosire normal castile arata la fel ca in prima zi dupa aproape 10 luni de folosire.

Avantaje

Sunet clar, Materiale Premium, Conectare usoara prin BT, Durata de viata a bateriei extraordinara

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless

27/12/2022

Magyarország

Magyarország

kivalo termek

nagyon jo hangja van, a zajszures tokeletesen mukodik, az erinteses vezerles jol ki van talalva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató

16/05/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Avantaje

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Dezavantaje

Niema

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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