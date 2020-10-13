Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
TAPH805BK/00
Difuzoare de 40 mm/design închis
Supraauriculare
Aceste căşti fac faţă provocărilor în orice călătorie. O încărcare durează doar 2 ore. Beneficiezi de 30 de ore de redare (sau de convorbire) cu funcţia de anulare activă a zgomotului oprită şi 25 de ore cu funcţia pornită. Cele două niveluri de încărcare rapidă, Rapid Charge şi Quick Charge, îţi oferă 2 sau 6 ore de redare suplimentare.
Lasă grijile în urmă cu funcţia de anulare activă a zgomotului. Elimină zgomotul trenului sau zgomotele dintr-un birou ocupat la o atingere de buton. Când eşti în mişcare, poţi asculta muzica preferată fără a ignora zgomotul străzii în modul Conştientizare.
De la liste de redare la podcasturi, difuzoarele acustice din neodim, perfect reglate, oferă un bas profund şi frecvenţe medii clare. Pernuţele moi pentru urechi acoperă toată urechea, creând o izolaţie care elimină în mod pasiv zgomotul extern. Banda de susţinere are greutate redusă, este fină şi uşor de reglat: aceste căşti nu se vor prinde în păr.
Premii
3.7
din 5
74
Recenzii
13/10/2020
România
Un produs excelent
O experienta de sunet extraordinara, arata bine sunt facute bine si au tot ce inseamna premium integrat. - Durata de viata a bateriei exceptionala, viteza buna la fast charge - Sunetul este puternic si clar in general ascult de pe spotify - Izoleaza bine sunetul extrior cu noise cancelling - Functia cu touch de pe laterala m-a cucerit - Foarte usor de transportat datorita mecanismului folding si a cutiutei de transport incluse Intr-un regim de folosire normal castile arata la fel ca in prima zi dupa aproape 10 luni de folosire.
Avantaje
Sunet clar, Materiale Premium, Conectare usoara prin BT, Durata de viata a bateriei extraordinara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless
zsiraf123
27/12/2022
Magyarország
kivalo termek
nagyon jo hangja van, a zajszures tokeletesen mukodik, az erinteses vezerles jol ki van talalva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Hi-Res Audio vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Avantaje
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Dezavantaje
Niema
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Rezultatele efective pot varia