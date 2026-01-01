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TANX100/10
Întreţine petrecerea
Începe petrecerea aşa cum trebuie cu boxa Bluetooth care îţi permite să te dezlănţui la microfon! Obţii 14 ore de redare, plus funcţii karaoke şi efecte luminoase. Sunetul este răsunător şi puternic şi poţi chiar conecta o chitară.
Bluetooth®
Cu un sunet puternic şi bas energic, antrenant, această boxă puternică poate umple camera cu ritmurile preferate. Cu 14 ore de redare la o singură încărcare, poţi să asculţi melodii toată noaptea.
Ridică-i pe toţi în picioare şi incită-i să danseze cu efecte luminoase de petrecere. Luminile colorate de pe boxe pulsează în ritmul muzicii, se aprind intermitent în diverse secvenţe sau rămân aprinse continuu.
Cu intrările pentru microfon şi chitară (6,3 mm), poţi să dai petrecerii un suflu nou. Cântă pe o listă de piese sau interpretează-ţi propria melodie. Poţi chiar să estompezi vocea artistului unei melodii pe care o cânţi, astfel încât să se audă doar vocea ta. Efectele karaoke distractive îţi oferă posibilitatea de a adăuga ecou vocii sau de a comuta vocea de la una feminină la una masculină şi înapoi!
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