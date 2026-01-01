2 intrări pentru microfon şi 1 intrare pentru chitară (6,3 mm)

Cu intrările pentru microfon şi chitară (6,3 mm), poţi să dai petrecerii un suflu nou. Cântă pe o listă de piese sau interpretează-ţi propria melodie. Poţi chiar să estompezi vocea artistului unei melodii pe care o cânţi, astfel încât să se audă doar vocea ta. Efectele karaoke distractive îţi oferă posibilitatea de a adăuga ecou vocii sau de a comuta vocea de la una feminină la una masculină şi înapoi!