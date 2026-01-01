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Producție oprită

Boxă Bluetooth pentru petrecere

TANX100/10

Întreţine petrecerea

Începe petrecerea aşa cum trebuie cu boxa Bluetooth care îţi permite să te dezlănţui la microfon! Obţii 14 ore de redare, plus funcţii karaoke şi efecte luminoase. Sunetul este răsunător şi puternic şi poţi chiar conecta o chitară.

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Întreţine petrecerea

  • Bluetooth®

14 ore de redare. Sunet răsunător şi puternic.

Cu un sunet puternic şi bas energic, antrenant, această boxă puternică poate umple camera cu ritmurile preferate. Cu 14 ore de redare la o singură încărcare, poţi să asculţi melodii toată noaptea.

Efecte luminoase de petrecere. Se aprind în ritmul muzicii

Ridică-i pe toţi în picioare şi incită-i să danseze cu efecte luminoase de petrecere. Luminile colorate de pe boxe pulsează în ritmul muzicii, se aprind intermitent în diverse secvenţe sau rămân aprinse continuu.

2 intrări pentru microfon şi 1 intrare pentru chitară (6,3 mm)

Cu intrările pentru microfon şi chitară (6,3 mm), poţi să dai petrecerii un suflu nou. Cântă pe o listă de piese sau interpretează-ţi propria melodie. Poţi chiar să estompezi vocea artistului unei melodii pe care o cânţi, astfel încât să se audă doar vocea ta. Efectele karaoke distractive îţi oferă posibilitatea de a adăuga ecou vocii sau de a comuta vocea de la una feminină la una masculină şi înapoi!

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