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Producție oprită
Multifuncţional
Cu radio pe internet, Spotify Connect, Bluetooth şi un CD player, acest microsistem multifuncţional compact poate reda orice. Poţi conecta şi alte surse prin USB sau intrarea audio. Bucură-te de sunet mai bogat de la un sistem care se potriveşte în aproape orice cameră.
Radio prin internet, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
De la melodii clasice la cele mai recente podcasturi. Poţi transmite cel mai bun semnal de pe Spotify prin Wi-Fi, cu Spotify Connect. Poţi reda şi liste de melodii şi multe altele folosind Bluetooth, poţi asculta CD-uri sau te poţi conecta la alte surse prin intrarea audio sau USB.
Radioul prin internet este biletul tău la mii de posturi din întreaga lume, care transmit orice fel de program la care te-ai putea gândi. Tunerul digital oferă recepţie de o claritate excepţională şi poţi configura presetări pentru posturile de radio preferate transmise prin internet, DAB+ sau FM.
Două difuzoare sunt integrate în carcasa acestui microsistem multifuncţional. Obţii sunet clar şi bas bun de la difuzoarele pentru toată gama de frecvenţe şi porturile bass-reflex. Ieşirea maximă de 50 W este perfectă pentru bucătării, birouri şi camere de zi mai mici.
4.1
din 5
14
Recenzii
82%
recomandă acest produs
zolaa04
18/03/2021
Magyarország
A termék sok funkcióval van ellátva.
Akciósan vettem philips hozza a minőséget elfogadható hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
Avantaje
Bluetooth és a wifi remekül teszi a dolgát. Maga a készülék és végre a távirányitó is remek anyaghasználat. A kijelző elfogadható áttekinthető. Egyszóval nem bántam meg.
Dezavantaje
Kicsit a basszus lehetne erőteljesebb. DAB+ felesleges. A kijelző egy kicsit lehetne nagyobb.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikro zenei rendszer
Data utilizării 2021-02-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikro zenei rendszer
Data utilizării 2021-02-18
Obywatel
04/08/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Fajna mikrowieża
Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.
Avantaje
Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc
Dezavantaje
Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża
Data utilizării 2021-07-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża
Data utilizării 2021-07-04
Martyna1980
28/12/2021
Polska
Polecam
Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża
Data utilizării 2020-11-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża
Data utilizării 2020-11-28