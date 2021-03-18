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Producție oprită

Microsistem audio

TAM6805/10

4.1

| (14) Recenzii | 82% recomandă acest produs

Multifuncţional

Cu radio pe internet, Spotify Connect, Bluetooth şi un CD player, acest microsistem multifuncţional compact poate reda orice. Poţi conecta şi alte surse prin USB sau intrarea audio. Bucură-te de sunet mai bogat de la un sistem care se potriveşte în aproape orice cameră.

Vezi toate beneficiile

Multifuncţional

  • Radio prin internet, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Toată muzica ta, podcasturile şi multe altele

Toată muzica ta, podcasturile şi multe altele

De la melodii clasice la cele mai recente podcasturi. Poţi transmite cel mai bun semnal de pe Spotify prin Wi-Fi, cu Spotify Connect. Poţi reda şi liste de melodii şi multe altele folosind Bluetooth, poţi asculta CD-uri sau te poţi conecta la alte surse prin intrarea audio sau USB.

Radio prin internet. Radio DAB+/FM

Radio prin internet. Radio DAB+/FM

Radioul prin internet este biletul tău la mii de posturi din întreaga lume, care transmit orice fel de program la care te-ai putea gândi. Tunerul digital oferă recepţie de o claritate excepţională şi poţi configura presetări pentru posturile de radio preferate transmise prin internet, DAB+ sau FM.

Sistem de difuzoare bass-reflex integrate

Sistem de difuzoare bass-reflex integrate

Două difuzoare sunt integrate în carcasa acestui microsistem multifuncţional. Obţii sunet clar şi bas bun de la difuzoarele pentru toată gama de frecvenţe şi porturile bass-reflex. Ieşirea maximă de 50 W este perfectă pentru bucătării, birouri şi camere de zi mai mici.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

14

Recenzii

82%

recomandă acest produs

18/03/2021

Magyarország

Magyarország

A termék sok funkcióval van ellátva.

Akciósan vettem philips hozza a minőséget elfogadható hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Avantaje

Bluetooth és a wifi remekül teszi a dolgát. Maga a készülék és végre a távirányitó is remek anyaghasználat. A kijelző elfogadható áttekinthető. Egyszóval nem bántam meg.

Dezavantaje

Kicsit a basszus lehetne erőteljesebb. DAB+ felesleges. A kijelző egy kicsit lehetne nagyobb.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikro zenei rendszer

Data utilizării 2021-02-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikro zenei rendszer

Data utilizării 2021-02-18

04/08/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Fajna mikrowieża

Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.

Avantaje

Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc

Dezavantaje

Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża

Data utilizării 2021-07-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża

Data utilizării 2021-07-04

28/12/2021

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża

Data utilizării 2020-11-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM6805 Mikrowieża

Data utilizării 2020-11-28

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