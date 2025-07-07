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  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.
  • Aspect elegant. Sunete bogate.

Producție oprită

Microsistem audio

TAM4505/12

4
| (5) Recenzii
Aspect elegant. Sunete bogate.
Îmbogăţeşte-ţi audiţia la domiciliu cu acest microsistem cu aspect clasic. Bucură-te de radio DAB+/FM digital de o claritate excepţională, transmite muzică şi podcasturi şi redă CD-uri – toate cu un sunet bogat de 60 W. Poţi conecta alte surse prin USB sau intrarea audio.
Vezi toate beneficiile

Aspect elegant. Sunete bogate.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Port USB pentru încărcare

  • 60 W, intrare audio

Toată muzica ta

Acest microsistem elegant îţi permite să transmiţi liste de melodii, să redai CD-uri şi să asculţi radio DAB+ şi FM. Tunerul radio digital cu 20 de presetări oferă recepţie extrem de clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate.

Difuzoare bass-reflex. Tonuri joase mai ample

Difuzoarele în stil raft oferă sunet clar şi bas de calitate datorită combinaţiei dintre woofer, tweeter şi porturile bass-reflex. Puterea maximă de 60 W oferă sunet puternic în orice cameră. Perfecte pentru o cameră de relaxare sau un spaţiu de locuit deschis.

Design clasic

Unitatea centrală în două tonuri şi carcasele difuzoarelor amintesc de designul componentelor Hi-Fi separate. Butonul texturat pentru controlul volumului oferă o senzaţie analogică plină de satisfacţie când este acţionat. În partea frontală a unităţii există butoane pentru redare şi selectarea sursei.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

5

Recenzii

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Avantaje

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Dezavantaje

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Avantaje

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Dezavantaje

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża

Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża

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