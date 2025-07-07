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Producție oprită
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Port USB pentru încărcare
60 W, intrare audio
Acest microsistem elegant îţi permite să transmiţi liste de melodii, să redai CD-uri şi să asculţi radio DAB+ şi FM. Tunerul radio digital cu 20 de presetări oferă recepţie extrem de clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate.
Difuzoarele în stil raft oferă sunet clar şi bas de calitate datorită combinaţiei dintre woofer, tweeter şi porturile bass-reflex. Puterea maximă de 60 W oferă sunet puternic în orice cameră. Perfecte pentru o cameră de relaxare sau un spaţiu de locuit deschis.
Unitatea centrală în două tonuri şi carcasele difuzoarelor amintesc de designul componentelor Hi-Fi separate. Butonul texturat pentru controlul volumului oferă o senzaţie analogică plină de satisfacţie când este acţionat. În partea frontală a unităţii există butoane pentru redare şi selectarea sursei.
4.0
din 5
5
Recenzii
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Avantaje
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Dezavantaje
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Avantaje
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Dezavantaje
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża
Acest review a fost făcut pentru TAM4505 Mikrowieża