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TAM3505M2/12
Boxe Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, intrare audio
Te vei bucura de un sunet stereo clar, cu bas profund, deoarece boxele în stil raft folosesc la maxim ieşirea puternică de 20 W (RMS) a sistemului, de wooferele de 3” şi de porturile Bass Reflex. Controlul digital al sunetului îţi permite să alegi dintre stilurile de sunet presetate - de la muzică la teatru radiofonic, vei obţine întotdeauna cel mai bun sunet pentru ceea ce asculţi.
Muzică, podcasturi, ştiri, filme, sport - lista este nesfârşită! Te poţi conecta la radio DAB+/FM clar, poţi transmite sunetele prin Bluetooth sau te poţi conecta la alte surse cum ar fi unităţile flash, prin USB sau prin intrare audio. Tunerul radio digital cu 20 de presetări oferă o recepţie clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate.
Bluetooth LE Audio şi codecul LC3 sunt acceptate pentru un sunet considerabil mai bun în streamingului. Auracast este, de asemenea, acceptat, astfel încât să poţi transmite de la un dispozitiv inteligent compatibil la microsistem şi alte boxe compatibile Auracast.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Avantaje
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Dezavantaje
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Cumpărător verificat
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Avantaje
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Dezavantaje
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Acest review a fost făcut pentru TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Acest review a fost făcut pentru TAM3505M2 Hudobný mikrosystém