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Producție oprită
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pentru încărcare
18W
Acest microsistem elegant îţi permite să transmiţi liste de redare şi multe altele prin Bluetooth, să redai CD-uri şi să asculţi radio FM. Tunerul radio digital cu 10 presetări oferă recepţie clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate.
Difuzoarele în stil raft oferă un sunet clar şi un bas de calitate de la wooferele de 3” şi porturile bass-reflex. Puterea maximă de 18 W oferă un sunet bun în spaţii mai mici. Perfect pentru biroul de acasă sau pentru dormitor.
Unitatea centrală în două tonuri şi carcasele difuzoarelor amintesc de designul componentelor Hi-Fi separate. Butonul texturat pentru controlul volumului oferă o senzaţie analogică plină de satisfacţie când este acţionat. În partea frontală a unităţii există butoane pentru redare şi selectarea sursei.
4.3
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
06/08/2021
România
Multumit!
Un sistem cu foarte bun raport calitate/pret, merita cumparat. Sunetul este mai mult ca OK pentru a asculta muzica acasa, chiar daca nu este de calitate "audiophile". Arata bine, design simplu, elegant. Telecomanda este practica, conexiunea Bluetooth este stabila.
Avantaje
Ideal pentru a asculta muzica de pe telefon prin Bluetooth.
Dezavantaje
Cei 18W nu darama casa dar intr-o incapare nu prea mare este de ajuns.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio
Bog80
18/12/2020
România
Sunet cald si look retro/ actual
Am achizitionat produsul pentru ca aveam o colectie de CD-uri pe care nu o ascultam. In plus se conecteaza la telefon sau la orice device cu bluetooth, are auxIn si USB. usor de montat (doar putin m-a derutat la modul cum trebuie puse firele in locatiile respective dar e ok pana la urma). Arata foarte bine, retro dar modern, atemporal. il folosesc in sufragerie si pentru apartamentul meu la bloc este perfect.
Avantaje
sunet cald, bluetooth, CD+mp3, aux-in, look atemporal
Dezavantaje
fara buton shuffle (pentru asta se poate utiliza telefonul totusi), firele montate cumva neasteptat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Mikrowieża