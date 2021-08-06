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  • Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti
  • Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti
  • Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti
  • Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti
  • Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti
  • Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti

Producție oprită

Microsistem audio

TAM3205/12

4.3
| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs
Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti
Ascultă mai mult din fiecare podcast şi listă de melodii pe care o redai. Redescoperă-ţi colecţia de CD-uri sau comută la radio. Acest microsistem cu aspect clasic oferă un sunet excelent în camere mai mici şi poţi şi conecta alte surse prin USB sau intrarea audio.
Vezi toate beneficiile

Pregătit pentru sunetele pe care le iubeşti

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pentru încărcare

  • 18W

Toată muzica ta

Acest microsistem elegant îţi permite să transmiţi liste de redare şi multe altele prin Bluetooth, să redai CD-uri şi să asculţi radio FM. Tunerul radio digital cu 10 presetări oferă recepţie clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate.

Difuzoare bass-reflex. Tonuri joase mai ample

Difuzoarele în stil raft oferă un sunet clar şi un bas de calitate de la wooferele de 3” şi porturile bass-reflex. Puterea maximă de 18 W oferă un sunet bun în spaţii mai mici. Perfect pentru biroul de acasă sau pentru dormitor.

Design clasic

Unitatea centrală în două tonuri şi carcasele difuzoarelor amintesc de designul componentelor Hi-Fi separate. Butonul texturat pentru controlul volumului oferă o senzaţie analogică plină de satisfacţie când este acţionat. În partea frontală a unităţii există butoane pentru redare şi selectarea sursei.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

4
3
2

06/08/2021

România

România

Multumit!

Un sistem cu foarte bun raport calitate/pret, merita cumparat. Sunetul este mai mult ca OK pentru a asculta muzica acasa, chiar daca nu este de calitate "audiophile". Arata bine, design simplu, elegant. Telecomanda este practica, conexiunea Bluetooth este stabila.

Avantaje

Ideal pentru a asculta muzica de pe telefon prin Bluetooth.

Dezavantaje

Cei 18W nu darama casa dar intr-o incapare nu prea mare este de ajuns.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio

18/12/2020

România

România

Sunet cald si look retro/ actual

Am achizitionat produsul pentru ca aveam o colectie de CD-uri pe care nu o ascultam. In plus se conecteaza la telefon sau la orice device cu bluetooth, are auxIn si USB. usor de montat (doar putin m-a derutat la modul cum trebuie puse firele in locatiile respective dar e ok pana la urma). Arata foarte bine, retro dar modern, atemporal. il folosesc in sufragerie si pentru apartamentul meu la bloc este perfect.

Avantaje

sunet cald, bluetooth, CD+mp3, aux-in, look atemporal

Dezavantaje

fara buton shuffle (pentru asta se poate utiliza telefonul totusi), firele montate cumva neasteptat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Microsistem audio

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM3205 Mikrowieża

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