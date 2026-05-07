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  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
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  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
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  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat
  • Uşor de utilizat, excelent de ascultat

Microsistem audio

TAM3205M2/12

5
| (1) Recenzie
Uşor de utilizat, excelent de ascultat
Îmbunătăţeşte ascultarea la domiciliu cu microsistemul compact care îţi oferă un sunet stereo excelent datorită boxelor sale separate în stil raft! Redă cu uşurinţă muzică şi podcasturi, ascultă posturi de radio FM, redă CD-uri şi multe altele.
Vezi toate beneficiile

Uşor de utilizat, excelent de ascultat

  • Boxe Bass Reflex

  • 20 W

  • Bluetooth 5.4

  • FM, CD, USB, intrare audio

Sunet stereo excelent pentru tot ceea ce îţi place

Sunet stereo excelent pentru tot ceea ce îţi place

Te vei bucura de un sunet stereo clar, cu bas profund, deoarece boxele în stil raft folosesc la maxim ieşirea puternică de 20 W (RMS) a sistemului, de wooferele de 3” şi de porturile Bass Reflex. Controlul digital al sunetului îţi permite să alegi dintre stilurile de sunet presetate - de la muzică la teatru radiofonic, vei obţine întotdeauna cel mai bun sunet pentru ceea ce asculţi.

CD clasic, radio, streaming şi multe altele

CD clasic, radio, streaming şi multe altele

Muzică, podcasturi, ştiri, filme, sport - lista este nesfârşită! Poţi reda în timp real sunetele prin Bluetooth, te poţi conecta la radio FM sau la alte surse, cum ar fi unităţile flash, prin USB sau prin intrare audio. Tunerul radio digital cu 20 de presetări oferă o recepţie clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate.

Bluetooth 5.4 pentru un sunet mai bun şi streaming Auracast

Bluetooth 5.4 pentru un sunet mai bun şi streaming Auracast

Bluetooth LE Audio şi codecul LC3 sunt acceptate pentru un sunet considerabil mai bun în streamingului. Auracast este, de asemenea, acceptat, astfel încât să poţi transmite de la un dispozitiv inteligent compatibil la microsistem şi alte boxe compatibile Auracast.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

4
3
2
1

07/05/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.

Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!

Acest review a fost făcut pentru TAM3205M2 Mikrowieża

Date of Use 2026-03-21

Acest review a fost făcut pentru TAM3205M2 Mikrowieża

Date of Use 2026-03-21

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