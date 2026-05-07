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TAM3205M2/12
Boxe Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, intrare audio
Te vei bucura de un sunet stereo clar, cu bas profund, deoarece boxele în stil raft folosesc la maxim ieşirea puternică de 20 W (RMS) a sistemului, de wooferele de 3” şi de porturile Bass Reflex. Controlul digital al sunetului îţi permite să alegi dintre stilurile de sunet presetate - de la muzică la teatru radiofonic, vei obţine întotdeauna cel mai bun sunet pentru ceea ce asculţi.
Muzică, podcasturi, ştiri, filme, sport - lista este nesfârşită! Poţi reda în timp real sunetele prin Bluetooth, te poţi conecta la radio FM sau la alte surse, cum ar fi unităţile flash, prin USB sau prin intrare audio. Tunerul radio digital cu 20 de presetări oferă o recepţie clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate.
Bluetooth LE Audio şi codecul LC3 sunt acceptate pentru un sunet considerabil mai bun în streamingului. Auracast este, de asemenea, acceptat, astfel încât să poţi transmite de la un dispozitiv inteligent compatibil la microsistem şi alte boxe compatibile Auracast.
5.0
din 5
1
Recenzie
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Acest review a fost făcut pentru TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Acest review a fost făcut pentru TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21