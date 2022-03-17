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Producție oprită
TAH8505BK/00
Parte posterioară închisă/drivere 40 mm
Aceste căşti fac faţă provocărilor în orice călătorie. O încărcare durează doar 2 ore. Beneficiezi de 30 de ore de redare (sau de convorbire) cu funcţia de anulare activă a zgomotului oprită şi 25 de ore cu funcţia pornită. Cele două niveluri de încărcare rapidă, Rapid Charge şi Quick Charge, îţi oferă 2 sau 6 ore de redare suplimentare.
Lasă grijile în urmă cu funcţia de anulare activă a zgomotului. Elimină zgomotul trenului sau zgomotele dintr-un birou ocupat la o atingere de buton. Când eşti în mişcare, poţi asculta muzica preferată fără a ignora zgomotul străzii în modul Conştientizare.
De la liste de redare la podcasturi, difuzoarele acustice din neodim, perfect reglate, oferă un bas profund şi frecvenţe medii clare. Pernuţele moi pentru urechi acoperă toată urechea, creând o izolaţie care elimină în mod pasiv zgomotul extern. Banda de susţinere are greutate redusă, este fină şi uşor de reglat: aceste căşti nu se vor prinde în păr.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Avantaje
Dzwięk super bas mega
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Rezultatele efective pot varia