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Producție oprită

Căşti supraauriculare Hi-Res Audio wireless

TAH8505BK/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
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Ascultă muzica, nu ploaia. Poţi ajusta funcţia de anulare activă a zgomotului de pe aceste căşti supraauriculare wireless pentru a se potrivi circumstanţelor. Cu cele 30 de ore de redare, plus încărcarea rapidă flexibilă, ai acoperită întreaga călătorie.
Vezi toate beneficiile

Căşti wireless cu anulare activă a zgomotului

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  • Parte posterioară închisă/drivere 40 mm

30 de ore de redare sau de convorbire (25 de ore cu ANC pornită)

Aceste căşti fac faţă provocărilor în orice călătorie. O încărcare durează doar 2 ore. Beneficiezi de 30 de ore de redare (sau de convorbire) cu funcţia de anulare activă a zgomotului oprită şi 25 de ore cu funcţia pornită. Cele două niveluri de încărcare rapidă, Rapid Charge şi Quick Charge, îţi oferă 2 sau 6 ore de redare suplimentare.

Anularea activă a zgomotului (ANC). Elimină zgomotul, nu muzica

Lasă grijile în urmă cu funcţia de anulare activă a zgomotului. Elimină zgomotul trenului sau zgomotele dintr-un birou ocupat la o atingere de buton. Când eşti în mişcare, poţi asculta muzica preferată fără a ignora zgomotul străzii în modul Conştientizare.

Bandă de susţinere fină şi reglabilă. Pernuţe moi pentru urechi

De la liste de redare la podcasturi, difuzoarele acustice din neodim, perfect reglate, oferă un bas profund şi frecvenţe medii clare. Pernuţele moi pentru urechi acoperă toată urechea, creând o izolaţie care elimină în mod pasiv zgomotul extern. Banda de susţinere are greutate redusă, este fină şi uşor de reglat: aceste căşti nu se vor prinde în păr.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Avantaje

Dzwięk super bas mega

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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