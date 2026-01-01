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  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
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  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.
  • Fiecare clipă. Fiecare zi.

Producție oprită

Căşti wireless

TAH6506BK/00

Fiecare clipă. Fiecare zi.
Aceste căşti wireless incredibil de subţiri sunt create pentru concentrare. Oriunde asculţi, anularea activă a zgomotului îţi permite să te cufunzi în muzica pe care o iubeşti. Este uşor totodată să efectuezi mai multe activităţi: poţi asocia căştile cu două dispozitive simultan.
Vezi toate beneficiile

Fiecare clipă. Fiecare zi.

  • Anulare activă a zgomotului

  • Subţiri şi uşoare

  • Asociere multipunct

Concentrat pe muzica ta. Anulare activă a zgomotului

Concentrat pe muzica ta. Anulare activă a zgomotului

Vrei să reduci zgomotul atunci când eşti în mişcare? Microfoanele interne din cupele pentru urechi ale acestor căşti supraauriculare wireless anulează zgomotul motorului pe care nu doreşti să-l auzi, astfel încât să fii liber să asculţi melodiile preferate.

Design subţire cu ataşare pe ureche. Aspect distinct

Cupele ovale pentru urechi şi cadrul subţire conferă un stil distinctiv. Fixarea pe urechi creează o etanşare care izolează pasiv zgomotul exterior. Difuzoarele de 32 mm asigură un bas profund şi un sunet clar, detaliat.

Conectivitate multipunct Bluetooth. Lucrează mai bine

Conectivitate multipunct Bluetooth. Lucrează mai bine

Simplifică-ţi ziua de lucru. Poţi conecta aceste căşti wireless la două dispozitive Bluetooth în acelaşi timp – şi poţi comuta între ele după cum ai nevoie. Astfel încât să poţi asculta muzică de pe laptop şi să preiei apeluri de pe telefon.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.