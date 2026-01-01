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Producție oprită
TAH6506BK/00
Anulare activă a zgomotului
Subţiri şi uşoare
Asociere multipunct
Vrei să reduci zgomotul atunci când eşti în mişcare? Microfoanele interne din cupele pentru urechi ale acestor căşti supraauriculare wireless anulează zgomotul motorului pe care nu doreşti să-l auzi, astfel încât să fii liber să asculţi melodiile preferate.
Cupele ovale pentru urechi şi cadrul subţire conferă un stil distinctiv. Fixarea pe urechi creează o etanşare care izolează pasiv zgomotul exterior. Difuzoarele de 32 mm asigură un bas profund şi un sunet clar, detaliat.
Simplifică-ţi ziua de lucru. Poţi conecta aceste căşti wireless la două dispozitive Bluetooth în acelaşi timp – şi poţi comuta între ele după cum ai nevoie. Astfel încât să poţi asculta muzică de pe laptop şi să preiei apeluri de pe telefon.
Recenzii
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.