Conectivitate multipunct Bluetooth. Lucrează mai bine

Simplifică-ţi ziua de lucru. Poţi conecta aceste căşti wireless la două dispozitive Bluetooth în acelaşi timp – şi poţi comuta între ele după cum ai nevoie. Astfel încât să poţi asculta muzică de pe laptop şi să preiei apeluri de pe telefon.