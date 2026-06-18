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Fidelio Platan Bluetooth®

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FidelioPlatan Bluetooth®

TAFT1/10

Fidelio Platan Bluetooth®

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Suportă controlul anumitor modele de boxe Bluetooth Philips, soundbaruri, boxe pentru petreceri, microsisteme, aparate CD soundmachine și radiouri portabile.

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Aplicaţia Philips Entertainment

Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE

  • PDF fişier, 543 kB
  • 18 June 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 10.6 MB
  • 18 June 2026

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