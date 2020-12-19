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Producție oprită
TABH305BK/00
Bas îndrăzneţ. Fără distragerea atenţiei.
Ascultă ce îţi place cu un bas îndrăzneţ. Elimină sursele de distragere a atenţiei cu funcţia de anulare activă a zgomotului (ANC). Aceste căşti supraauriculare wireless se dedică ritmurilor pe care le adori. O singură încărcare îţi oferă un timp de redare de până la 15 ore, chiar dacă funcţia ANC este pornită.
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere completă
Cu anularea activă a zgomotului (ANC), huruitul trenului nu va interfera cu ritmurile tale. Vrei linişte? Activează ANC fără a reda muzică. Obţii până la 15 ore de redare cu funcţia ANC pornită şi 18 ore de redare cu ea oprită. Durata de încărcare este de numai 2 ore prin USB.
Ia ringul de dans cu tine. Difuzoarele acustice de neodim de 32 mm păstrează sunetul clar şi basul puternic.
Cântărind doar 145,5 g, aceste căşti supraauriculare wireless îţi permit să asculţi basul în condiţii de confort real. Banda de cap se reglează cu uşurinţă şi este atât de uşoară încât abia o simţi. Cupele sunt moi şi pot fi înclinate până când simţi că sunt aşezate perfect.
4.4
din 5
18
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Alphatron9012
19/12/2020
Magyarország
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Nekem 5/5. Imádtam a basszus átadást, a mély hangok kiemelését. A rap és a rock is kiválóan hangzott rajta, nem torzított és mintha masszírozta volna a fülemet basszusosabb zene hallgatása soráb.
Avantaje
A létezése
Dezavantaje
Olyan nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató
Data utilizării 2020-08-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató
Data utilizării 2020-08-19
Damiano90
30/04/2020
Polska
Jedne najlepszych
Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam
Avantaje
Cena/ Jakość++
Dezavantaje
W sumie nie widzę żadnych
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data utilizării 2019-03-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data utilizării 2019-03-30
Mariuszzz
24/04/2020
Polska
Świetne w tej cenie
Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.
Avantaje
Jakość dźwięku, ANC, bass
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data utilizării 2020-03-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data utilizării 2020-03-24
Rezultatele efective pot varia