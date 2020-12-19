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  • Fotografie cu produsul în uz
  • Foto produs unic
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

Căşti wireless cu anulare a zgomotului

TABH305BK/00

4.4

| (18) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Bas îndrăzneţ. Fără distragerea atenţiei.

Ascultă ce îţi place cu un bas îndrăzneţ. Elimină sursele de distragere a atenţiei cu funcţia de anulare activă a zgomotului (ANC). Aceste căşti supraauriculare wireless se dedică ritmurilor pe care le adori. O singură încărcare îţi oferă un timp de redare de până la 15 ore, chiar dacă funcţia ANC este pornită.

Vezi toate beneficiile

Bas îndrăzneţ. Fără distragerea atenţiei.

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere completă

15 ore de redare cu funcţia de anulare activă a zgomotului (ANC) pornită

Cu anularea activă a zgomotului (ANC), huruitul trenului nu va interfera cu ritmurile tale. Vrei linişte? Activează ANC fără a reda muzică. Obţii până la 15 ore de redare cu funcţia ANC pornită şi 18 ore de redare cu ea oprită. Durata de încărcare este de numai 2 ore prin USB.

Bas puternic. Difuzoare acustice de neodim de 32 mm

Ia ringul de dans cu tine. Difuzoarele acustice de neodim de 32 mm păstrează sunetul clar şi basul puternic.

Greutatea este de numai 145,5 g. Senzaţie lejeră. Audiţie serioasă.

Cântărind doar 145,5 g, aceste căşti supraauriculare wireless îţi permit să asculţi basul în condiţii de confort real. Banda de cap se reglează cu uşurinţă şi este atât de uşoară încât abia o simţi. Cupele sunt moi şi pot fi înclinate până când simţi că sunt aşezate perfect.

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

18

Recenzii

88%

recomandă acest produs

2

19/12/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Nekem 5/5. Imádtam a basszus átadást, a mély hangok kiemelését. A rap és a rock is kiválóan hangzott rajta, nem torzított és mintha masszírozta volna a fülemet basszusosabb zene hallgatása soráb.

Avantaje

A létezése

Dezavantaje

Olyan nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató

Data utilizării 2020-08-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató

Data utilizării 2020-08-19

30/04/2020

Polska

Polska

Jedne najlepszych

Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam

Avantaje

Cena/ Jakość++

Dezavantaje

W sumie nie widzę żadnych

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data utilizării 2019-03-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data utilizării 2019-03-30

24/04/2020

Polska

Polska

Świetne w tej cenie

Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.

Avantaje

Jakość dźwięku, ANC, bass

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data utilizării 2020-03-24

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data utilizării 2020-03-24

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