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Producție oprită
TAA7607BK/00
Eliberează-ţi urechile. Auzi totul.
Aleargă, pedalează, plimbă-te, savurează! Uşoare, confortabile şi rezistente, aceste căşti wireless pentru sport cu design deschis îţi permit să auzi tot ce se întâmplă în jurul tău, precum şi muzica. De la parcuri la străzile oraşului, antrenamentul tău tocmai a devenit mai bun.
Design deschis
Conducţie osoasă
Apeluri clare
Lumini LED de siguranţă
Tehnologia de conducţie osoasă transmite sunetul prin oasele craniului, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-ţi pui o cască în ureche sau să porţi căşti care-ţi acoperă urechile. În schimb, sunetul este transmis de la pomeţi direct la urechea internă şi vei auzi muzica ca printr-o magie în cap!
Alergi în ploaie? Cu protecţie IP66, murdăria sau o ploaie torenţială nu vor opri aceste căşti cu design deschis, care pot fi încărcate sigur şi uşor chiar şi dacă s-au udat. Este suficient să le ştergi şi să le pui în suportul de încărcare magnetic.
Aleargă noaptea. Fă o drumeţie pe un traseu montan la asfinţit. Sau pedalează în pădure. Cu o fâşie cu LED-uri strălucitoare în partea din spate a benzii de gât, vei rămâne vizibil în medii întunecate. Poţi controla LED-urile prin aplicaţia Philips Headphones sau de la butonul de pornire/oprire de pe banda de gât.
3.8
din 5
66
Recenzii
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab
nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom
Avantaje
szabadság és biztonság
Dezavantaje
ára
Acest review a fost făcut pentru TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Data utilizării 2022-02-13
Acest review a fost făcut pentru TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Data utilizării 2022-02-13
Swatu
30/05/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Acest review a fost făcut pentru TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2024-04-30
Acest review a fost făcut pentru TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Avantaje
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Dezavantaje
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2023-05-05
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2023-05-05
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.