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TAA7507BK/00
Sunet de calitate
Anularea zgomotului Pro
Apeluri de claritate excepţională
Potrivire sigură în ureche
Nu vrei să te mai preocupi cu încărcarea zilnică? Obţii 7 ore de redare şi încă 21 de ore cu tocul. Pune căştile la loc în toc şi se vor reîncărca complet în 2 ore – dacă ai nevoie de puţin mai mult, o încărcare de doar 15 minute îţi oferă încă o oră de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.
Trebuie să răspunzi la un apel când ai ieşit să alergi? Cu aceste căşti, nu este nevoie să te adăposteşti de vânt. În timpul unui apel, două microfoane AI şi un microfon cu conducţie osoasă se combină pentru a transmite clar sunetul vocii tale.
Având clasa IPX5, aceste căşti nu sunt afectate de câţiva stropi de ploaie şi nici măcar de o ploaie torenţială, aşa că nu îţi vor oferi niciodată o scuză pentru a rămâne pe canapea! Iar dacă transpiri făcând mişcare la sală, nici asta nu le va deranja.
4.9
din 5
37
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Avantaje
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Dezavantaje
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Avantaje
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Dezavantaje
Nie zauwazylem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Avantaje
Moc, design, proste w obsłudze
Dezavantaje
Brak
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.