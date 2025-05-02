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Căşti sport true wireless

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Recenzii | 97% recomandă acest produs
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De la liste de redare motivante la apeluri cu instructorul tău, aceste căşti true wireless te vor menţine în mişcare. Beneficiază de sunet superb şi anularea zgomotului, plus o potrivire pe care te poţi baza: de la distanţe zilnice la alergări lungi, căştile vor rămâne în urechi.
Vezi toate beneficiile

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  • Sunet de calitate

  • Anularea zgomotului Pro

  • Apeluri de claritate excepţională

  • Potrivire sigură în ureche

Fără griji. Până la 28 de ore de redare cu tocul

Fără griji. Până la 28 de ore de redare cu tocul

Nu vrei să te mai preocupi cu încărcarea zilnică? Obţii 7 ore de redare şi încă 21 de ore cu tocul. Pune căştile la loc în toc şi se vor reîncărca complet în 2 ore – dacă ai nevoie de puţin mai mult, o încărcare de doar 15 minute îţi oferă încă o oră de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

Apeluri extrem de clare, chiar şi în condiţii de vânt

Apeluri extrem de clare, chiar şi în condiţii de vânt

Trebuie să răspunzi la un apel când ai ieşit să alergi? Cu aceste căşti, nu este nevoie să te adăposteşti de vânt. În timpul unui apel, două microfoane AI şi un microfon cu conducţie osoasă se combină pentru a transmite clar sunetul vocii tale.

Fă mişcare! Grad IPX5 de rezistenţă la apă

Fă mişcare! Grad IPX5 de rezistenţă la apă

Având clasa IPX5, aceste căşti nu sunt afectate de câţiva stropi de ploaie şi nici măcar de o ploaie torenţială, aşa că nu îţi vor oferi niciodată o scuză pentru a rămâne pe canapea! Iar dacă transpiri făcând mişcare la sală, nici asta nu le va deranja.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

37

Recenzii

97%

recomandă acest produs

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Avantaje

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Dezavantaje

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Avantaje

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Dezavantaje

Nie zauwazylem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Avantaje

Moc, design, proste w obsłudze

Dezavantaje

Brak

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.