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Producție oprită
TAA7306BK/00
Intraauriculare
Monitor cardiac
Suporturi de urechi/aripioare
Curăţare cu UV
Pentru antrenamente de intensitate uşoară până la medie, vârfurile flexibile şi detaşabile cu aripioară asigură o fixare sigură. Când te simţi pregătit pentru o sesiune mai dificilă, suporturile detaşabile pentru urechi menţin elementele auriculare în poziţie. Alege o culoare potrivită pentru stilul tău pentru suporturile pentru ureche sau vârfurile cu aripioară.
Antrenează-te mai inteligent cu un monitor cardiac care este compatibil cu aplicaţiile de fitness populare şi cu aplicaţia Philips Headphones. Dacă aplicaţia pe are o alegi acceptă actualizări în timp real, vei obţine citiri ale pulsului rostite în ureche în timp ce te antrenezi. Veţi şti când să te antrenezi mai intens şi când să reduci ritmul.
Ridică greutăţi. Aleargă pe bandă. Indiferent cum îţi place să-ţi iei doza de endorfine, aceste căşti îţi oferă libertatea de a transpira! Când ai terminat, este suficient să pui elementele auriculare în tocul de încărcare, iar un ciclu de curăţare UV va elimine până la 99 % din bacterii.
4.4
din 5
11
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Avantaje
Głęboki bas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
BartoszW
15/11/2022
Polska
Bardzo ładne
Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless