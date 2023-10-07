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Producție oprită

Căşti sport true wireless

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Antrenează-te mai inteligent
Aleargă mai rapid. Sari mai sus. Aceste căşti pentru sport true wireless sunt prevăzute cu suporturi detaşabile pentru urechi pentru o fixare extrem de sigură. Sunetul energizant te menţine concentrat, iar monitorul cardiac integrat te ajută să te antrenezi în armonie cu corpul tău.
Vezi toate beneficiile

Antrenează-te mai inteligent

  • Intraauriculare

  • Monitor cardiac

  • Suporturi de urechi/aripioare

  • Curăţare cu UV

Potrivire flexibilă. Suporturi pentru urechi sau vârfuri cu aripioară

Potrivire flexibilă. Suporturi pentru urechi sau vârfuri cu aripioară

Pentru antrenamente de intensitate uşoară până la medie, vârfurile flexibile şi detaşabile cu aripioară asigură o fixare sigură. Când te simţi pregătit pentru o sesiune mai dificilă, suporturile detaşabile pentru urechi menţin elementele auriculare în poziţie. Alege o culoare potrivită pentru stilul tău pentru suporturile pentru ureche sau vârfurile cu aripioară.

Ascultă-ţi corpul. Monitor cardiac

Ascultă-ţi corpul. Monitor cardiac

Antrenează-te mai inteligent cu un monitor cardiac care este compatibil cu aplicaţiile de fitness populare şi cu aplicaţia Philips Headphones. Dacă aplicaţia pe are o alegi acceptă actualizări în timp real, vei obţine citiri ale pulsului rostite în ureche în timp ce te antrenezi. Veţi şti când să te antrenezi mai intens şi când să reduci ritmul.

Antrenează-te intens, rămâi împrospătat. Curăţare cu UV

Antrenează-te intens, rămâi împrospătat. Curăţare cu UV

Ridică greutăţi. Aleargă pe bandă. Indiferent cum îţi place să-ţi iei doza de endorfine, aceste căşti îţi oferă libertatea de a transpira! Când ai terminat, este suficient să pui elementele auriculare în tocul de încărcare, iar un ciclu de curăţare UV va elimine până la 99 % din bacterii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

11

Recenzii

88%

recomandă acest produs

4
3

07/10/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Avantaje

Głęboki bas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

15/11/2022

Polska

Polska

Bardzo ładne

Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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