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TAA6709BK/00
Fixare adecvată pentru utilizare wireless şi design deschis
Conducţie de aer
Protecţie împotriva prafului/apei IP55
Până la 28 de ore de redare
Designul deschis al acestor căşti înseamnă că nu este nevoie să schimbi capace auriculare de diverse dimensiuni. Cârligele confortabile pentru urechi se prind în jurul urechilor, iar ancora cauciucată de la capătul fiecărui cârlig se fixează uşor în spatele urechii pentru o siguranţă suplimentară şi o potrivire fără cusur.
Muzică, audiobookuri, podcasturi, playlist de antrenament — te vei bucura de un sunet bun cu bas decent, indiferent ce asculţi! Fiecare cască se fixează în siguranţă pe curbura urechii externe, iar difuzoarele de precizie direcţionează sunetul în canalul urechii fără a-l sigila, astfel încât să auzi împrejurimile în timp ce asculţi.
Plimbă-te prin pădure. Aleargă în ploaie. Gradul IP55 înseamnă că aceste căşti cu design deschis nu sunt afectate de transpiraţie, umezeală sau praf – astfel încât nu vei avea niciodată scuza de a rămâne pe canapea! Dacă preferi să faci mişcare la exterior, o lumină de alergare face să fii vizibil.
4.8
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Avantaje
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Dezavantaje
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Avantaje
Wygodne, jakos dzwieku
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless