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  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
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  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
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  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente
  • Accesoriul esenţial pentru antrenamente

Căşti true wireless

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Recenzii | 97% recomandă acest produs

2 premii

Accesoriul esenţial pentru antrenamente
De la sală la stradă, aceste căşti sport wireless cu anularea zgomotului te vor motiva să faci mişcare! Muzica şi podcasturile sună excelent şi vei fi auzit clar dacă preiei un apel. Fixarea sigură în ureche menţine căştile intraauriculare în poziţie.
Vezi toate beneficiile

Accesoriul esenţial pentru antrenamente

  • Sunet detaliat, natural

  • Anularea zgomotului Pro

  • Apeluri mai clare în mişcare

  • Potrivire sigură în ureche

Experienţă captivantă fără restricţii. Anularea zgomotului Pro

Experienţă captivantă fără restricţii. Anularea zgomotului Pro

Prea multă lume la sală? E vânt în parc? Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. Dacă alergi lângă drumuri aglomerate, poţi atinge o cască pentru a activa modul Conştientizare şi a auzi sunetele din jur.

Apeluri mai clare în mişcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul

Apeluri mai clare în mişcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul

Când eşti într-un apel, un microfon dedicat îţi preia sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuţiile oamenilor care stau lângă tine!

Potrivire sigură în ureche. Fă mişcare fără grija că vei pierde căştile

Potrivire sigură în ureche. Fă mişcare fără grija că vei pierde căştile

Indiferent cum te mişti, aceste căşti vor rămâne în poziţie. Vârfurile auriculare din silicon dispun de un model texturat de prindere, care ajută căştile intraauriculare să rămână în urechi şi le face uşor de ţinut cu mâinile transpirate. Suprafaţa căştilor este reflectorizantă, ceea ce îţi poate creşte vizibilitatea pe timp de noapte.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.9

din 5

37

Recenzii

97%

recomandă acest produs

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Avantaje

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Dezavantaje

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Avantaje

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Dezavantaje

Nie zauwazylem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Avantaje

Moc, design, proste w obsłudze

Dezavantaje

Brak

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Necesită o actualizare de software. Aplicaţia Philips Headphones te va anunţa când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.