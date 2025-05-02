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Sunet detaliat, natural
Anularea zgomotului Pro
Apeluri mai clare în mişcare
Potrivire sigură în ureche
Prea multă lume la sală? E vânt în parc? Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. Dacă alergi lângă drumuri aglomerate, poţi atinge o cască pentru a activa modul Conştientizare şi a auzi sunetele din jur.
Când eşti într-un apel, un microfon dedicat îţi preia sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuţiile oamenilor care stau lângă tine!
Indiferent cum te mişti, aceste căşti vor rămâne în poziţie. Vârfurile auriculare din silicon dispun de un model texturat de prindere, care ajută căştile intraauriculare să rămână în urechi şi le face uşor de ţinut cu mâinile transpirate. Suprafaţa căştilor este reflectorizantă, ceea ce îţi poate creşte vizibilitatea pe timp de noapte.
Premii
4.9
din 5
37
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Avantaje
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Dezavantaje
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Avantaje
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Dezavantaje
Nie zauwazylem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Avantaje
Moc, design, proste w obsłudze
Dezavantaje
Brak
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Necesită o actualizare de software. Aplicaţia Philips Headphones te va anunţa când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.