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Producție oprită

Căşti sport wireless

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Recenzii | 85% recomandă acest produs
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Aceste căşti supraauriculare wireless rezistente şi uşoare sunt concepute pentru stilurile de viaţă active. Capacele detaşabile şi lavabile ale cupelor pentru urechi îţi oferă confort, indiferent dacă alergi pe bandă sau mergi la plajă. Durata de redare de 35 de ore îţi permite să continui să asculţi muzică.
Vezi toate beneficiile

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  • Pernuţe lavabile pentru cupe

  • Uşoare şi robuste

  • Protecţie împotriva prafului/apei IP55

Mergi mai departe. Timp de redare de 35 de ore

Mergi mai departe. Timp de redare de 35 de ore

Cu 35 ore de redare la o singură încărcare, aceste căşti supraauriculare wireless sunt cu tine în timp ce te antrenezi şi nu numai. O încărcare completă durează mai puţin de 2 ore. Ai nevoie de puţin mai mult? O încărcare de 15 minute îţi oferă încă 2 ore de redare.

Pentru sport sau în mişcare. Pernuţe lavabile pentru cupe

Pentru sport sau în mişcare. Pernuţe lavabile pentru cupe

Manşoanele moi şi aerisite ale perniţelor de urechi sunt detaşabile pentru curăţare uşoară şi sunt umplute cu gel răcoritor. Indiferent ce faci atunci când porţi aceste căşti, îţi vor oferi mereu o senzaţie de prospeţime!

Protecţie împotriva prafului/apei IP55

Protecţie împotriva prafului/apei IP55

Clasa IP55 indică faptul că aceste căşti sunt la fel de bune pentru trasee prăfuite cum sunt pe ploaie puternică. Oricât de tare ai transpira sau oriunde ai merge, nimic nu te va opri!

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

17

Recenzii

85%

recomandă acest produs

2

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Remek hangzás

Pár hete vásároltam a terméket és azóta egyre jobban szeretem. Sportoláshoz szerettem volna egy vezeték nélküli fejhallgatót ezért választottam ezt. A fő ok amiért mellette döntöttem az a szövet fülpárnák amik nem izzadnak rá a fülre több órás használat után sem valamint a por és cseppállóság is elengedhetetlen egy ilyen fejhallgatónál. A hangzás remek, megfelelő mértékű baszus van a termékben. Hosszú használat után is kényelmes.

Avantaje

cseppállóság, szövet fülpárnák

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató

12/04/2025

Polska

Polska

Świetne są

Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂

Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

01/02/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobre słuchawki

Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.

Avantaje

Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

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