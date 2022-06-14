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Producție oprită
TAA4216BK/00
Pernuţe lavabile pentru cupe
Uşoare şi robuste
Protecţie împotriva prafului/apei IP55
Cu 35 ore de redare la o singură încărcare, aceste căşti supraauriculare wireless sunt cu tine în timp ce te antrenezi şi nu numai. O încărcare completă durează mai puţin de 2 ore. Ai nevoie de puţin mai mult? O încărcare de 15 minute îţi oferă încă 2 ore de redare.
Manşoanele moi şi aerisite ale perniţelor de urechi sunt detaşabile pentru curăţare uşoară şi sunt umplute cu gel răcoritor. Indiferent ce faci atunci când porţi aceste căşti, îţi vor oferi mereu o senzaţie de prospeţime!
Clasa IP55 indică faptul că aceste căşti sunt la fel de bune pentru trasee prăfuite cum sunt pe ploaie puternică. Oricât de tare ai transpira sau oriunde ai merge, nimic nu te va opri!
4.6
din 5
17
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Maximus42
14/06/2022
Magyarország
Remek hangzás
Pár hete vásároltam a terméket és azóta egyre jobban szeretem. Sportoláshoz szerettem volna egy vezeték nélküli fejhallgatót ezért választottam ezt. A fő ok amiért mellette döntöttem az a szövet fülpárnák amik nem izzadnak rá a fülre több órás használat után sem valamint a por és cseppállóság is elengedhetetlen egy ilyen fejhallgatónál. A hangzás remek, megfelelő mértékű baszus van a termékben. Hosszú használat után is kényelmes.
Avantaje
cseppállóság, szövet fülpárnák
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Vezeték nélküli sportfülhallgató
Webas
12/04/2025
Polska
Świetne są
Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂
Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
NSZK
01/02/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bardzo dobre słuchawki
Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.
Avantaje
Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe