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Sunet natural deosebit
Anularea zgomotului Pro+
Calitate superioară a apelurilor
Design Fidelio atemporal
De la basul pus la punct, controlat, până la mediile calde şi înaltele strălucitoare, aceste căşti intraauriculare superbe îţi oferă un sunet natural deosebit cu o separare precisă a instrumentelor. Difuzoarele dinamice cu armătură echilibrată şi acoperite cu grafen redau mai multe detalii ca niciodată. Vei auzi melodiile pe care le-au creat artiştii preferaţi exact aşa cum le-au creat.
Funcţia de anulare adaptivă a zgomotului se adaptează rapid la mediul tău pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. De la muzică până la apeluri, te poţi lăsa captivat oriunde te afli, fără a ridica un deget. Dacă vrei să reglezi nivelul de transparenţă sau de reducere a zgomotului vântului, pur şi simplu foloseşte aplicaţia Philips Headphones.
Poţi efectua fără probleme apeluri din cele mai aglomerate şi mai zgomotoase locuri. Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului îţi preiau sunetul vocii tale, în timp ce algoritmii AI avansaţi împiedică zgomotul de fundal să afecteze apelul. Dacă vântul bate foarte tare, senzorul de conducţie osoasă îţi va prelua în mod fiabil vocea, care ţi se va auzi în continuare.
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