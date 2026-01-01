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  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
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  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi
  • Concepute pentru aventurile de zi cu zi

FidelioCăşti true wireless

T2/00

2 premii

Concepute pentru aventurile de zi cu zi
Sunt plăcute privirii şi oferă o experienţă de ascultare incredibilă. Aceste căşti intraauriculare true wireless premium îţi oferă sunetul intraauricular cel mai amplu şi mai detaliat, precum şi controlul inteligent al zgomotului. De la muzică la apeluri şi de la filme la podcasturi, aceste căşti îţi vor da senzaţii nemaiîntâlnite.
Vezi toate beneficiile

Concepute pentru aventurile de zi cu zi

  • Sunet natural deosebit

  • Anularea zgomotului Pro+

  • Calitate superioară a apelurilor

  • Design Fidelio atemporal

Deosebit. Sunetul inconfundabil Philips pentru Fidelio

Deosebit. Sunetul inconfundabil Philips pentru Fidelio

De la basul pus la punct, controlat, până la mediile calde şi înaltele strălucitoare, aceste căşti intraauriculare superbe îţi oferă un sunet natural deosebit cu o separare precisă a instrumentelor. Difuzoarele dinamice cu armătură echilibrată şi acoperite cu grafen redau mai multe detalii ca niciodată. Vei auzi melodiile pe care le-au creat artiştii preferaţi exact aşa cum le-au creat.

Imersiune care se adaptează la tine. Anularea zgomotului Pro+

Imersiune care se adaptează la tine. Anularea zgomotului Pro+

Funcţia de anulare adaptivă a zgomotului se adaptează rapid la mediul tău pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. De la muzică până la apeluri, te poţi lăsa captivat oriunde te afli, fără a ridica un deget. Dacă vrei să reglezi nivelul de transparenţă sau de reducere a zgomotului vântului, pur şi simplu foloseşte aplicaţia Philips Headphones.

Calitate superioară a apelurilor. Fiecare cuvânt este tare şi clar

Calitate superioară a apelurilor. Fiecare cuvânt este tare şi clar

Poţi efectua fără probleme apeluri din cele mai aglomerate şi mai zgomotoase locuri. Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului îţi preiau sunetul vocii tale, în timp ce algoritmii AI avansaţi împiedică zgomotul de fundal să afecteze apelul. Dacă vântul bate foarte tare, senzorul de conducţie osoasă îţi va prelua în mod fiabil vocea, care ţi se va auzi în continuare.

Specificaţii tehnice

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Premii

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