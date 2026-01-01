Concepute pentru aventurile de zi cu zi

Sunt plăcute privirii şi oferă o experienţă de ascultare incredibilă. Aceste căşti intraauriculare true wireless premium îţi oferă sunetul intraauricular cel mai amplu şi mai detaliat, precum şi controlul inteligent al zgomotului. De la muzică la apeluri şi de la filme la podcasturi, aceste căşti îţi vor da senzaţii nemaiîntâlnite.