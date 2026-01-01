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Producție oprită
SWW1001/00
Geantă organizatoare universală pentru produse electronice
Geantă organizatoare pentru accesorii electronice pentru protejarea echipamentelor electronice. Design pentru a-ţi menţine produsele electronice în siguranţă şi uscate cu material cu clasa IPX4 de rezistenţă la apă. Geantă cu patru compartimente interioare pentru a-ţi menţine lucrurile ordonate şi organizate.
Universal
Transportaţi-vă dispozitivul în carcasa pentru protecţie în mişcare, sau utilizaţi-o pentru a conferi un start suplimentar de protecţie în interiorul genţii sau rucsacului dvs.
În carcasă vei găsi buzunare perfecte pentru depozitarea dispozitivului mobil, cablurilor, bateriilor, cardurilor de memorie – tot ce ai nevoie pentru a le menţine protejate şi la îndemână.
Materialul rezistent la umezeală vă protejează suporturile media de umezeală şi de contactul cu apa.
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