Geantă organizatoare universală pentru produse electronice

Geantă organizatoare pentru accesorii electronice pentru protejarea echipamentelor electronice. Design pentru a-ţi menţine produsele electronice în siguranţă şi uscate cu material cu clasa IPX4 de rezistenţă la apă. Geantă cu patru compartimente interioare pentru a-ţi menţine lucrurile ordonate şi organizate.