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        Husă

        SWW1001/00

        Geantă organizatoare universală pentru produse electronice

        Geantă organizatoare pentru accesorii electronice pentru protejarea echipamentelor electronice. Design pentru a-ţi menţine produsele electronice în siguranţă şi uscate cu material cu clasa IPX4 de rezistenţă la apă. Geantă cu patru compartimente interioare pentru a-ţi menţine lucrurile ordonate şi organizate.

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        Geantă organizatoare universală pentru produse electronice

        • Universal

        Carcasa de transport poate fi transportată ca atare sau vă încape în geantă

        Transportaţi-vă dispozitivul în carcasa pentru protecţie în mişcare, sau utilizaţi-o pentru a conferi un start suplimentar de protecţie în interiorul genţii sau rucsacului dvs.

        Buzunare interioare pentru depozitare în siguranţă

        În carcasă vei găsi buzunare perfecte pentru depozitarea dispozitivului mobil, cablurilor, bateriilor, cardurilor de memorie – tot ce ai nevoie pentru a le menţine protejate şi la îndemână.

        Materialul rezistent la umezeală nu trebuie scufundat în apă

        Materialul rezistent la umezeală vă protejează suporturile media de umezeală şi de contactul cu apa.

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