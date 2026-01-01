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SWV5510/00
Descoperă imagini Ultra Hi-Definition
Descoperă rezoluţia Ultra HD 4K la 60 cps. HDMI de mare viteză acceptă un sistem audio complet pe 32 de canale, cu o rată de eşantionare de până la 1536 kHz
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Compatibilitate cu rezoluţie video de până la 4K sau UHD 2160p. Ceea ce permite afişajului tău să rivalizeze cu sistemele Digital Cinema utilizate în cinematografe.
Experienţă superioară de vizionare şi de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.
Conectorii placaţi cu aur asigură o conductivitate mai bună prin scăderea rezistenţei la contact. Aceştia împiedică de asemenea deteriorarea conectorilor prin oxidare.
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