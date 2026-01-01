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Producție oprită

Cablu tip C la HDMI

SWV5431/00

Experimentaţi televiziune superioară de înaltă definiţie

Experimentează televiziunea superioară de înaltă definiţie. Îţi permite să îţi conectezi dispozitivul mobil direct la televizor, proiector, sau la ecranul telefonului. Funcţionează cu port USB-C 3.1, care acceptă Display Port cu modul alternativ.

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4K 60 Hz Ultra HD cu Ethernet

Experimentaţi televiziune superioară de înaltă definiţie

  • 4K 60 Hz

  • High speed

  • 1,5 m

Imagini uniforme, cu semnal video de 30 de cadre pe secundă, transmis la 60 Hz

Aşază-te confortabil şi savurează o experienţă de vizionare superioară, cu 60 de cadre pe secundă. Vei avea parte de imagini video mai uniforme.

Carcasă metalică cu cablu împletit

Carcasa metalică cu finisaj împletit protejează cablul prin îmbunătăţirea durabilităţii.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 244.2 kB
  • 24 August 2026

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