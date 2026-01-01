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Producție oprită
SWV5431/00
Experimentaţi televiziune superioară de înaltă definiţie
Experimentează televiziunea superioară de înaltă definiţie. Îţi permite să îţi conectezi dispozitivul mobil direct la televizor, proiector, sau la ecranul telefonului. Funcţionează cu port USB-C 3.1, care acceptă Display Port cu modul alternativ.
4K 60 Hz
High speed
1,5 m
Aşază-te confortabil şi savurează o experienţă de vizionare superioară, cu 60 de cadre pe secundă. Vei avea parte de imagini video mai uniforme.
Carcasa metalică cu finisaj împletit protejează cablul prin îmbunătăţirea durabilităţii.