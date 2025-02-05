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  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

Aparat de călcat vertical cu aburPhilips Seria 7000

STH7030/10

4.9
| (13) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
Acum toate articolele tale vestimentare pot fi gata de purtat într-o clipă cu aparatul de călcat vertical cu aburi Philips seria 7000. Capătul său reglabil şi vârful ascuţit al plăcii cu aburi netezesc cutele rapid şi confortabil din orice unghi. Iar Tehnologia OptimalTEMP garantează zero arsuri pe orice material care poate fi călcat, astfel încât să poți netezi hainele fără nicio grijă.
Vezi toate beneficiile

Netezește hainele comod, rapid și eficient

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

  • Capăt flexibil, reglabil

  • Netezire pe orizontală și pe verticală

  • 1500 W, jet de abur până la 28 g/min

  • Rezervoare de apă de 100 ml și 200 ml

  • Sac de depozitare

Capăt flexibil, reglabil, pentru a netezi hainele mai comod, atât pe verticală, cât și pe orizontală

Capătul unic, reglabil, îți permite să folosești aparatul comod în orice unghi, oferindu-ți opțiunea de a netezi hainele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegerea iți aparține!

Vârf ascuţit pentru a netezi eficient în orice zonă a hainelor

Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor).

Încălzirea rapidă, gata de utilizare în doar 30 de secunde

Oricând ai nevoie, aparatul de călcat vertical cu abur este la îndemână și gata de utilizare foarte rapid. În doar 30 de secunde, ledul iți vă arăta că poți să începi să îți netezești hainele. Încălzirea rapidă face din aparatul de călcat vertical cu abur soluția ideală pentru deciziile de ultim moment privind ținuta pe care o vei purta, pentru că îți permite să iți aranjezi hainele într-o clipă.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.9

din 5

13

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Avantaje

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Dezavantaje

Ťažší

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

30/10/2022

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu

Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

13/02/2025

Česká republika

Česká republika

vyžehlí i jemné plesové šaty

Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

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Referințe

  1. Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.

  2. În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips