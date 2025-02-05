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30 de zile de retur gratuit
Capăt flexibil, reglabil
Netezire pe orizontală și pe verticală
1500 W, jet de abur până la 28 g/min
Rezervoare de apă de 100 ml și 200 ml
Sac de depozitare
Capătul unic, reglabil, îți permite să folosești aparatul comod în orice unghi, oferindu-ți opțiunea de a netezi hainele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegerea iți aparține!
Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor).
Oricând ai nevoie, aparatul de călcat vertical cu abur este la îndemână și gata de utilizare foarte rapid. În doar 30 de secunde, ledul iți vă arăta că poți să începi să îți netezești hainele. Încălzirea rapidă face din aparatul de călcat vertical cu abur soluția ideală pentru deciziile de ultim moment privind ținuta pe care o vei purta, pentru că îți permite să iți aranjezi hainele într-o clipă.
Premii
4.9
din 5
13
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Avantaje
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Dezavantaje
Ťažší
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
30/10/2022
Slovensko
Cumpărător verificat
Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu
Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Karuna Dáša
13/02/2025
Česká republika
vyžehlí i jemné plesové šaty
Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.
În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips