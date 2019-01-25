Telecomandă universală 8 în 1.

Înlocuieşte până la 8 dispozitive cu telecomandă cum ar fi: televizor, receiver de satelit, player media, dispozitiv Blue-ray, player DVD, sound bar, consolă de jocuri, dispozitive auxiliare şi multe altele. Setare uşoară utilizând biblioteca de coduri sau prin copierea telecomenzii cu funcţia de învăţare.