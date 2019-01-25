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Producție oprită

Perfect replacementTelecomandă universală

SRP2018/10

3

| (7) Recenzii | 80% recomandă acest produs

Telecomandă universală 8 în 1.

Înlocuieşte până la 8 dispozitive cu telecomandă cum ar fi: televizor, receiver de satelit, player media, dispozitiv Blue-ray, player DVD, sound bar, consolă de jocuri, dispozitive auxiliare şi multe altele. Setare uşoară utilizând biblioteca de coduri sau prin copierea telecomenzii cu funcţia de învăţare.

Vezi toate beneficiile

Cu funcţie de învăţare

Telecomandă universală 8 în 1.

  • 8 în 1

  • Buton inteligent

  • Funcţie de învăţare

Compatibilitate cu până la 2000 de mărci cunoscute

Bibliotecă de coduri IR de până la 8.000 de coduri

Baza de date pentru coduri IR include mărci de consum de top şi mărci de televizor locale cunoscute, receptoare de satelit, playere media, dispozitive Blue-ray, playere DVD, sisteme sound bar, console de jocuri etc.

Buton inteligent pentru lansarea dintr-o singură atingere a meniului de aplicaţii al televizorului

Accesează biblioteca de aplicaţii a televizorului inteligent utilizând butonul inteligent. Selectare şi setare uşoară a codurilor din biblioteca de coduri.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Listă compatibilitate - English (US)

  • PDF fişier, 1.1 MB
  • 14 December 2023

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 306.7 kB
  • 30 June 2024

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