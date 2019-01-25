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Telecomandă universală 8 în 1.
Înlocuieşte până la 8 dispozitive cu telecomandă cum ar fi: televizor, receiver de satelit, player media, dispozitiv Blue-ray, player DVD, sound bar, consolă de jocuri, dispozitive auxiliare şi multe altele. Setare uşoară utilizând biblioteca de coduri sau prin copierea telecomenzii cu funcţia de învăţare.
8 în 1
Buton inteligent
Funcţie de învăţare
Baza de date pentru coduri IR include mărci de consum de top şi mărci de televizor locale cunoscute, receptoare de satelit, playere media, dispozitive Blue-ray, playere DVD, sisteme sound bar, console de jocuri etc.
Accesează biblioteca de aplicaţii a televizorului inteligent utilizând butonul inteligent. Selectare şi setare uşoară a codurilor din biblioteca de coduri.