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Producție oprită
SPH8608/12
Redescoperiţi magia împărtăşirii poveştilor
Cu ajutorul unui album foto, puteţi redescoperi magia împărtăşirii poveştilor. Acesta are puterea de a vă face să râdeţi, să vă înfricoşaţi, să plângeţi sau să zâmbiţi - fără niciun cuvânt. Nu aşteptaţi…alegeţi-l, transmiteţi-l.
20,3 cm (8")
Comandă tactilă pe ramă
Un cronometru porneşte şi opreşte PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului şi economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.
Această staţie de încărcare a bateriilor are rol de suport, precum şi de staţie de andocare pentru încărcarea bateriilor. Din momentul în care a fost încărcată complet, bateria încorporată a ramei asigură 2 ore de partajare fără cablu a fotografiilor.
Albumele foto Philips sunt concepute şi produse conform principiilor noastre de Design Ecologic, ce au ca scop minimizarea impactului general asupra mediului prin consumul mai redus de energie, eliminarea substanţelor periculoase, greutatea redusă, ambalarea mai eficientă şi optimizarea reciclabilităţii.
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