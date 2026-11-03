Redescoperiţi magia împărtăşirii poveştilor

Cu ajutorul unui album foto, puteţi redescoperi magia împărtăşirii poveştilor. Acesta are puterea de a vă face să râdeţi, să vă înfricoşaţi, să plângeţi sau să zâmbiţi - fără niciun cuvânt. Nu aşteptaţi…alegeţi-l, transmiteţi-l.