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Producție oprită
Sunet excelent
Suntem excelente pentru muzică, voce şi coloane sonore! Trebuie doar să ne conectezi la notebookul tău şi vom da viaţă muzicii şi sunetelor pentru o experienţă auditivă minunată. Gestionarea comodă a cablurilor înseamnă ordine pe biroul tău!
Conectivitate USB
Intrare audio
Această boxă Philips PC oferă o calitate bună a sunetului cu o experienţă bogată de bas dintr-un sistem de incinte acustice.
Cu confortul plug-and-play, cablul USB se conectează direct la orice port USB şi notebook-ul îl recunoaşte automat ca dispozitiv USB detaşabil de stocare în masă.
Stabileşte o singură conexiune şi bucură-te de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare te poţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.
4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
kilson71
18/12/2013
Polska
juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...
Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers
kilson71
22/09/2013
Polska
Udany produkt, prosty i ladny styl
Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers