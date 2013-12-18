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Producție oprită

Boxe USB pentru notebook

SPA20/00

4

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet excelent

Suntem excelente pentru muzică, voce şi coloane sonore! Trebuie doar să ne conectezi la notebookul tău şi vom da viaţă muzicii şi sunetelor pentru o experienţă auditivă minunată. Gestionarea comodă a cablurilor înseamnă ordine pe biroul tău!

Vezi toate beneficiile

Sunet excelent

  • Conectivitate USB

  • Intrare audio

Bas puternic

Această boxă Philips PC oferă o calitate bună a sunetului cu o experienţă bogată de bas dintr-un sistem de incinte acustice.

Mufă USB pentru alimentare

Mufă USB pentru alimentare

Cu confortul plug-and-play, cablul USB se conectează direct la orice port USB şi notebook-ul îl recunoaşte automat ca dispozitiv USB detaşabil de stocare în masă.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Stabileşte o singură conexiune şi bucură-te de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare te poţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...

Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers

22/09/2013

Polska

Polska

Udany produkt, prosty i ladny styl

Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SPA20 Notebook USB speakers

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