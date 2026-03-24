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Saeco Xelsis Deluxe Espresor complet automat
Producție oprită
Asistență
SM8785/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Toate (3)
Întrebări frecvente şi depanare pentru espressorul Saeco
Cum să lubrifiezi unitatea de preparare a espressorului Saeco
Curăţarea şi întreţinerea espressorului Saeco
Capacul compartimentului pentru cafea măcinată
Rezervor de apă
Recipient pentru zaţ
Carafă de lapte completă
Tub de lapte flexibil
Recipient pentru lapte
Capac pentru recipientul de cafea boabe
Tub metalic pentru lapte
Espressor complet automatLingură de dozare a cafelei
XelsisTavă de scurgere
XelsisColector de abur Hygie
XelsisCapac pentru tava de scurgere
XelsisCappuccinatore intern
XelsisCapac pentru recipientul de apă
Sertar pentru zaţ de cafea
EspresorLubrifiant pentru unitatea de preparare Philips
Perie de curăţare
Espressor complet automatCablu de alimentare
Accesorii de întreţinereFiltru de calcar şi apă
Espressorul Saeco nu macină boabele de cafea.
Tava de scurgere a espressorului Saeco se umple rapid
Espressorul Saeco nu porneşte
Sub unitatea de preparare a espressorului Saeco există pudră de cafea
Espressorul Saeco nu prepară cafea
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