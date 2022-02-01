    Fără detartrare până la 5000 de ceşti*

      Accesorii de întreţinere Filtru de calcar şi apă

      CA6903/22

      Clasificare generală / 5
      Fără detartrare până la 5000 de ceşti*

      Filtrul de apă inovator AquaClean reduce formarea calcarului. Te poţi bucura de cafea proaspătă din apă pură. Foloseşte numai filtrul de apă Philips AquaClean pentru a asigura durata de viaţă şi siguranţa maxime ale aparatelor tale Philips şi Saeco.

      Accesorii de întreţinere Filtru de calcar şi apă

      Cu fiecare filtru te poţi bucura de până la 625* de ceşti!

      • CA6903/01
      • Extinde durata de viaţă a aparatului
      • 2 filtre AquaClean
      Activează fără efort filtrul cu sistemul Click&Go

      O piesă durabilă şi totuşi foarte simplu de instalat. Doar fixează filtrul AquaClean în rezervorul de apă al espresorului super automat Saeco, activează-l din interfaţa cu utilizatorul şi eşti gata să savurezi până la 5.000 de ceşti de cafea pură fără detartrare*.

      Aparatul tău nu se va înfunda datorită filtrului microporos

      Filtrul AquaClean va păstra mai mult timp gustul cafelei şi va preveni înfundarea aparatului graţie unor caracteristici inovatoare, precum tehnologia cu schimb de ioni, fluxul de apă patentat Philips şi filtrul microporos.

      Filtrul microporos blochează orice impurităţi

      Eliminarea oricăror particule mici din băutura ta face o diferenţă enormă pentru calitatea din ceaşcă. Filtrul microporos previne contaminarea apei cu impurităţi, astfel că ai garanţia că fiecare ceaşcă pe care o prepari va fi proaspătă, curată şi delicioasă.

      Activarea AquaClean dezactivează alarma de detartrare

      Dacă activezi filtrul AquaClean, dezactivezi în mod automat alarma de detartrare. Poţi savura un număr mare de ceşti de cafea de cea mai bună calitate fără complicaţii – şi abia după 8 înlocuiri ale filtrului aparatul va reactiva alarma pentru procesul de detartrare. Aparatele dotate cu AquaClean au o etichetă pe rezervorul de apă.

      Apă curată purificată perfect datorită fluxului de apă patentat Philips

      Filtrul AquaClean garantează că în cafetiera complet automată intră numai apă pură şi filtrată şi reduce nevoia detartrării. Cu AquaClean poţi savura până la 5.000 de ceşti* fără a fi nevoie de detartrare, înlocuind filtrul de 8 ori.

      Elimină calciul în mod natural datorită tehnologiei cu schimb de ioni

      Tehnologia cu schimbi de ioni elimină calciul din apă, înainte ca acesta să intre în cafetieră, prevenind astfel formarea sa. Dacă filtrul este schimbat din timp la solicitarea aparatului, poţi să te bucuri de până la 625 de ceşti cu fiecare filtru*

      Foloseşte doar consumabile Philips

      Foloseşte doar consumabile Philips pentru o durată de viaţă şi siguranţă maximă a aparatelor Philips şi Saeco.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Tip de produs
        Accesoriu
        Materialul principal
        Plastic
        Garanţie
        2 ani
        Certificări
        Da

      • Specificaţii tehnice

        Putere
        Nu
        Articole în pachet
        2
        Produs baterie
        Nu

      • Compatibilitate

        Aparate
        Seria 800, seria 1200, seria 2200, seria 3200, seria 4300, seria 4400, seria 5400, seria 5500, GranAroma, Xelsis

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime ambalaj
        15 cm
        Lăţime ambalaj
        13 cm
        Înălţime ambalaj
        10 cm

      • Rezistenţă

        Ambalaj
        70% materiale reciclate
        Manual de utilizare
        >75% hârtie reciclată

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare.

