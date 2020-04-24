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Producție oprită

Căşti cu suport de ureche şi microfon

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Potrivire sigură

Foarte confortabile pentru utilizare activă, aceste căşti ergonomice cu suport pentru urechi asigură o reproducere fantastică a muzicii direct în ureche. Microfonul integrat îţi preia clar vocea.

Vezi toate beneficiile

Suport flexibil universal

Potrivire sigură

  • Difuzoare de 15 mm/tip închis

  • Suport pentru ureche

Difuzor de 15 mm pentru confort optim

Difuzor de 15 mm pentru confort optim

Suficient de mic pentru confort optim şi suficient de mare pentru a reda sunet clar, fără distorsiuni, acest difuzor de 15 mm are dimensiunile ideale pentru o audiţie plăcută.

Căştile ergonomice sporesc confortul utilizatorului

Aceste căşti sunt concepute ţinând seama de forma urechii şi vă oferă un confort suplimentar pentru audiţiile îndelungate.

Suport flexibil 3D, pentru adaptare perfectă la orice ureche

Acest suport 3D este uşor şi flexibil, rămânând stabil şi confortabil, chiar şi în deplasare.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Avantaje

spasowane elementy

Dezavantaje

gumki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Data utilizării 2019-12-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Data utilizării 2019-12-14

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