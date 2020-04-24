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Producție oprită
SHS3305BK/10
Potrivire sigură
Foarte confortabile pentru utilizare activă, aceste căşti ergonomice cu suport pentru urechi asigură o reproducere fantastică a muzicii direct în ureche. Microfonul integrat îţi preia clar vocea.
Difuzoare de 15 mm/tip închis
Suport pentru ureche
Suficient de mic pentru confort optim şi suficient de mare pentru a reda sunet clar, fără distorsiuni, acest difuzor de 15 mm are dimensiunile ideale pentru o audiţie plăcută.
Aceste căşti sunt concepute ţinând seama de forma urechii şi vă oferă un confort suplimentar pentru audiţiile îndelungate.
Acest suport 3D este uşor şi flexibil, rămânând stabil şi confortabil, chiar şi în deplasare.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Avantaje
spasowane elementy
Dezavantaje
gumki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Data utilizării 2019-12-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Data utilizării 2019-12-14