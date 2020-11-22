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  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless

Producție oprită

Căşti sport cu Bluetooth®

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Recenzii
FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless
Căştile sport wireless Philips Actionfit RunFree oferă noi niveluri de libert şi de energie antrenam tale. Cu o fixare sigură, un design solid, rezistent la apă şi un bas puternic, sunt constr. pt. a-ţi menţ. corpul în mişcare.
Vezi toate beneficiile

Căşti sport wireless

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless

  • Perfecte pentru utilizare în exterior

  • Bluetooth®

  • Rezistente la transpiraţie/apă

  • Difuzor auricular

Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conştientizare şi siguranţă sporită

Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conştientizare şi siguranţă sporită

Bucură-te de sunetul de calitate care nu blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic deschis permite intrarea sunetelor ambientale, astfel că poţi să fii conştient de mediu şi poţi fi în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer liber.

Capacele auric. cauciucate anti-alunecare menţ. căştile înăuntru - întotd.

Capacele auric. cauciucate anti-alunecare menţ. căştile înăuntru - întotd.

Vârfurile auriculare cauciucate în formă de C fixează bine căştile auriculare Actionfit în urechea ta, astfel încât să te poţi concentra pe antrenament, nu pe a le menţine în ureche.

Conexiune Bluetooth wireless pt. antrenam fără fire încălcite

Conexiune Bluetooth wireless pt. antrenam fără fire încălcite

Tehn. Bluetooth oferă muzică wireless, fără inconvenient. cabl.

Specificaţii tehnice

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3.3

din 5

7

Recenzii

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Avantaje

Jakość wykonania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Avantaje

Dźwięk oraz lekkość

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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