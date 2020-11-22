Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHQ6500CL/00
Perfecte pentru utilizare în exterior
Bluetooth®
Rezistente la transpiraţie/apă
Difuzor auricular
Bucură-te de sunetul de calitate care nu blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic deschis permite intrarea sunetelor ambientale, astfel că poţi să fii conştient de mediu şi poţi fi în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer liber.
Vârfurile auriculare cauciucate în formă de C fixează bine căştile auriculare Actionfit în urechea ta, astfel încât să te poţi concentra pe antrenament, nu pe a le menţine în ureche.
Tehn. Bluetooth oferă muzică wireless, fără inconvenient. cabl.
3.3
din 5
7
Recenzii
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Avantaje
Jakość wykonania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Avantaje
Dźwięk oraz lekkość
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Rezultatele efective pot varia