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Producție oprită
SHQ3405BL/00
Perfecte pentru utiliz. în interior
Rezist. la transpiraţie/apă
suport intraauricular
Se livrează cu 3 perechi de vârfuri auriculare în trei dimens., oferind cea mai bună potrivire.
Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare sigură şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos, pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.
Căştile tale ActionFit sunt proiectate durabilitate şi putere. Cablul învelit în Kevlar este bine protejat împotriva ruperii şi deteriorării şi poate rezista condiţiilor de mediu extreme - şi antrenamentelor.
3.0
din 5
2
Recenzii
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu