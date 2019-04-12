ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
  • FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE

Producție oprită

ActionFitCăşti sport cu microfon

SHQ3405BL/00

3
| (2) Recenzii
FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
Căştile Philips Actionfit NoLimits te ajută să rămâi concentrat şi motivat atunci când ai nevoie cel mai mult. Cu un suport pentru ureche reglabil şi un design uşor, rezistent la transpiraţie, te poţi bucura de căştile cu sunet excelent, care sunt la fel de intense precum antrenamentul tău.
Vezi toate beneficiile

Căşti sport cu suport pentru ureche reglabil

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE

  • Perfecte pentru utiliz. în interior

  • Rezist. la transpiraţie/apă

  • suport intraauricular

3 dimensiuni de vârfuri auriculare pentru o potrivire optimă

3 dimensiuni de vârfuri auriculare pentru o potrivire optimă

Se livrează cu 3 perechi de vârfuri auriculare în trei dimens., oferind cea mai bună potrivire.

Suport reglabil pt. ureche patentat pt. fixare personaliz.

Suport reglabil pt. ureche patentat pt. fixare personaliz.

Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare sigură şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos, pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.

Cablu ranforsat cu Kevlar® pentru durabilitate desăvârşită

Cablu ranforsat cu Kevlar® pentru durabilitate desăvârşită

Căştile tale ActionFit sunt proiectate durabilitate şi putere. Cablul învelit în Kevlar este bine protejat împotriva ruperii şi deteriorării şi poate rezista condiţiilor de mediu extreme - şi antrenamentelor.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

3.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips