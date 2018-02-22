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Producție oprită
SHQ3400LF/00
Perfecte pentru utiliz. în interior
Rezist. la transpiraţie/apă
suport intraauricular
Se livrează cu 3 perechi de vârfuri auriculare în trei dimens., oferind cea mai bună potrivire.
Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare sigură şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos, pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.
Căştile tale ActionFit sunt proiectate durabilitate şi putere. Cablul învelit în Kevlar este bine protejat împotriva ruperii şi deteriorării şi poate rezista condiţiilor de mediu extreme - şi antrenamentelor.
1.0
din 5
1
Recenzie
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki