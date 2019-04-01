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Producție oprită

ActionFitCăşti sport

SHQ3400CL/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE

Căştile Philips Actionfit NoLimits te ajută să rămâi concentrat şi motivat atunci când ai nevoie cel mai mult. Cu un suport pentru ureche reglabil şi un design uşor, rezistent la transpiraţie, te poţi bucura de căştile cu sunet excelent, care sunt la fel de intense precum antrenamentul tău.

Vezi toate beneficiile

Căşti sport cu suport pentru ureche reglabil

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE

  • Perfecte pentru utiliz. în interior

  • Rezist. la transpiraţie/apă

  • suport intraauricular

Suport reglabil pt. ureche patentat pt. fixare personaliz.

Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare sigură şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos, pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.

Afundă-te în exerciţiu cu izolare de zgomot

Căştile inrtraauriculare creează o etanşeitate în canalul auditiv, asigurând un efect de mare impact de izolare a zgomotelor. În acelaşi timp, tubutile acustice ergonomice se potrivesc perfect.

Confort extrem pentru antrenam.: căşti ultrauşoare de 7,1 g

Căştile tale ActionFit cântăresc doar 7,1 g, fiind foarte uşoare şi plăcut de purtat. De fapt, de-abia le vei simţi în timpul antrenamentului - vei simţi doar sunetul superb, puternic ce te menţine concentrat şi motivat.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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