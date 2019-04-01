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Producție oprită
SHQ3400CL/00
FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
Căştile Philips Actionfit NoLimits te ajută să rămâi concentrat şi motivat atunci când ai nevoie cel mai mult. Cu un suport pentru ureche reglabil şi un design uşor, rezistent la transpiraţie, te poţi bucura de căştile cu sunet excelent, care sunt la fel de intense precum antrenamentul tău.
Perfecte pentru utiliz. în interior
Rezist. la transpiraţie/apă
suport intraauricular
Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare sigură şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos, pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.
Căştile inrtraauriculare creează o etanşeitate în canalul auditiv, asigurând un efect de mare impact de izolare a zgomotelor. În acelaşi timp, tubutile acustice ergonomice se potrivesc perfect.
Căştile tale ActionFit cântăresc doar 7,1 g, fiind foarte uşoare şi plăcut de purtat. De fapt, de-abia le vei simţi în timpul antrenamentului - vei simţi doar sunetul superb, puternic ce te menţine concentrat şi motivat.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники