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  • Uşoare şi confortabile

Producție oprită

Căşti stereo

SHP1900/10

4.5
| (23) Recenzii | 87% recomandă acest produs
Uşoare şi confortabile
Căşti de dimensiuni generoase, uşoare, pentru o audiţie confortabilă
Vezi toate beneficiile

Uşoare şi confortabile

  • Cu ataşare pe ureche

  • Negru

Un cablu de 2 m pentru a putea purta playerul în geantă

Un cablu ideal, pentru o mai mare libertate de mişcare şi pentru a putea alege cel mai comod loc de purtare a playerului.

Căşti de dimensiuni normale care blochează zgomotul exterior

Bandă de susţinere complet reglabilă, care se potriveşte cu orice mărime a capului

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

23

Recenzii

87%

recomandă acest produs

1

16/12/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló minőségű!

Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghatok zenehallgatás közben, a fejhallgató maga pedig nagyon kényelmes, puha, és szép dizájnnal rendelkezik.:) Jól szűri a külső zajt, a zenehallgatás minősége pedig tökéletes. Minden korosztálynak tudom ajánlani.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Sztereó fejhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Sztereó fejhallgató

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Avantaje

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Dezavantaje

Na razie nie znalazłem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Avantaje

wytrzymałość

Dezavantaje

słaba jakość kabla

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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