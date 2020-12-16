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Producție oprită
Cu ataşare pe ureche
Negru
Un cablu ideal, pentru o mai mare libertate de mişcare şi pentru a putea alege cel mai comod loc de purtare a playerului.
4.5
din 5
23
Recenzii
87%
recomandă acest produs
virko01
16/12/2020
Magyarország
A termék kiváló minőségű!
Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghatok zenehallgatás közben, a fejhallgató maga pedig nagyon kényelmes, puha, és szép dizájnnal rendelkezik.:) Jól szűri a külső zajt, a zenehallgatás minősége pedig tökéletes. Minden korosztálynak tudom ajánlani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Sztereó fejhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Sztereó fejhallgató
PieterG49
16/06/2021
Polska
Szkoda, że już niedostępne.
Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.
Avantaje
Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.
Dezavantaje
Na razie nie znalazłem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
grzeg84
19/12/2020
Polska
Dla mni ebardzo dobre
Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.
Avantaje
wytrzymałość
Dezavantaje
słaba jakość kabla
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP1900 Słuchawki stereofoniczne