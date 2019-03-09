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Producție oprită
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Pernuţe moi din piele pentru urechi astfel încât să vă puteţi asculta în continuare melodiile preferate.
Bandă de suspensie din material uşor
Căştile se pliază pentru depozitare şi transport uşoare
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Căşti
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Căşti
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Słuchawki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Słuchawki
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Headband headphones