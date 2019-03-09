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  • Pentru dragostea faţă de muzică
  • Pentru dragostea faţă de muzică
  • Pentru dragostea faţă de muzică
  • Pentru dragostea faţă de muzică
  • Pentru dragostea faţă de muzică
  • Pentru dragostea faţă de muzică

Producție oprită

Căşti

SHL5000/00

4.7
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Pentru dragostea faţă de muzică
Aceste căşti sunt concepute pentru a vă bucura de muzică oriunde mergeţi. Pernuţele moi vă permit să ascultaţi în continuare melodiile dvs. preferate. Calitatea extraordinară a sunetului vă oferă o nouă experienţă de ascultare.
Vezi toate beneficiile

Oriunde mergeţi!

Pentru dragostea faţă de muzică

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Pernuţe moi pentru urechi astfel încât să puteţi asculta în continuare

Pernuţe moi din piele pentru urechi astfel încât să vă puteţi asculta în continuare melodiile preferate.

Banda de suspensie uşoară creşte confortul şi creşte rezistenţa

Bandă de suspensie din material uşor

Căştile se pliază pentru depozitare şi transport uşoare

Căştile se pliază pentru depozitare şi transport uşoare

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Căşti

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Căşti

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Słuchawki

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL5000 Headband headphones

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