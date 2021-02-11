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Producție oprită
SHL4405WT/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată reproduc sunetul clar, desăvârşit şi basul puternic, profund.
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.
Pernuţele moi pentru urechi şi driverele înclinate sunt ideale pentru confortul în cazul utilizării prelungite.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Avantaje
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem