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  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.

Producție oprită

Căşti cu microfon

SHL4405WT/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Ultrauşoare. Sunet puternic.
Incredibil de uşoare şi de puternice. Cu un design subţire şi simplificat, căştile Philips Flite Ultrlite sunt proiectate să fie mereu în mişcare. Oferind sunet clar, se pliază compact, ceea ce le face ideale pentru portabilitate uşoară.
Vezi toate beneficiile

Căşti care sfidează gravitaţia

Ultrauşoare. Sunet puternic.

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Drivere pentru boxe de 32 mm cu putere ridicată, pentru sunet clar

Drivere pentru boxe de 32 mm cu putere ridicată, pentru sunet clar

Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată reproduc sunetul clar, desăvârşit şi basul puternic, profund.

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.

Pernuţele moi pentru urechi asigură confortul în cazul utilizării prelungite

Pernuţele moi pentru urechi asigură confortul în cazul utilizării prelungite

Pernuţele moi pentru urechi şi driverele înclinate sunt ideale pentru confortul în cazul utilizării prelungite.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Avantaje

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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