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Producție oprită

Căşti

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Căşti care sfidează gravitaţia

Incredibil de uşoare şi de puternice. Suple şi fluide, căştile Ultrlite sunt proiectate să fie mereu în mişcare. Oferind un sunet clar, se pliază compact, ceea ce le face ideale pentru o portabilitate uşoară.

Vezi toate beneficiile

Foarte compacte. Sunet clar.

Căşti care sfidează gravitaţia

  • Drivere 32 mm/parte posterioară închisă

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Bucură-te de muzică fără fire încâlcite, cu un design plat al cablului

Bucură-te de muzică fără fire încâlcite, cu un design plat al cablului

Un cablu plat îţi menţine căştile fără fire încâlcite, iar reducerea suplimentară a uzurii asigură rezistenţa cablului.

Design foarte uşor şi extrem de subţire

Design foarte uşor şi extrem de subţire

Design foarte uşor şi extrem de subţire, pentru un confort complet în mişcare.

Pliere compactă, pentru portabilitate uşoară

Pliere compactă, pentru portabilitate uşoară

Pliere compactă, pentru portabilitate uşoară.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Căşti

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Słuchawki

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