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Producție oprită
SHL4400BK/00
Căşti care sfidează gravitaţia
Incredibil de uşoare şi de puternice. Suple şi fluide, căştile Ultrlite sunt proiectate să fie mereu în mişcare. Oferind un sunet clar, se pliază compact, ceea ce le face ideale pentru o portabilitate uşoară.
Drivere 32 mm/parte posterioară închisă
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Un cablu plat îţi menţine căştile fără fire încâlcite, iar reducerea suplimentară a uzurii asigură rezistenţa cablului.
Design foarte uşor şi extrem de subţire, pentru un confort complet în mişcare.
Pliere compactă, pentru portabilitate uşoară.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Căşti
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Słuchawki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL4400BK Słuchawki