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Producție oprită

Căşti cu microfon

SHE5205WT/00

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Sunet puternic

SHE5205 este o cască intraauriculară robustă, cu o parte posterioară cauciucată pentru protecţie. Difuzoarele pentru boxe explozive produc un bas profund, care face sunetul la fel de puternic precum înfăţişarea sa. Izolare excepţională a sunetului, microfon şi buton de control pe cablul rezistent.

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Dimensiuni reduse, cu bas puternic

Sunet puternic

  • Posterioară semiînchisă/drivere 8,6 mm

  • Intraauricular

Sistem cu arc de rulare a cablului din oţel, pentru utilizare în condiţii dificile

Sistem cu arc de rulare a cablului din oţel, pentru utilizare în condiţii dificile

Sistemul cu arc de rulare a cablului din oţel şi partea posterioară din cauciuc a carcasei asigură protecţie suplimentară, pentru a rezista la utilizarea în cele mai dificile condiţii.

Cablu cu diametrul de 2,5 mm ranforsat, pentru sunet mai puternic

Cablul cu diametrul de 2,5 mm ranforsat şi carcasa robustă pentru căşti oferă un sunet extraordinar şi un bas profund.

Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii şi apeluri

Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii şi apeluri

Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.

Specificaţii tehnice

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