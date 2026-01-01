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Producție oprită
SHE5205WT/00
Sunet puternic
SHE5205 este o cască intraauriculară robustă, cu o parte posterioară cauciucată pentru protecţie. Difuzoarele pentru boxe explozive produc un bas profund, care face sunetul la fel de puternic precum înfăţişarea sa. Izolare excepţională a sunetului, microfon şi buton de control pe cablul rezistent.
Posterioară semiînchisă/drivere 8,6 mm
Intraauricular
Sistemul cu arc de rulare a cablului din oţel şi partea posterioară din cauciuc a carcasei asigură protecţie suplimentară, pentru a rezista la utilizarea în cele mai dificile condiţii.
Cablul cu diametrul de 2,5 mm ranforsat şi carcasa robustă pentru căşti oferă un sunet extraordinar şi un bas profund.
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.
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