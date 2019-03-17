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Producție oprită

Căşti

SHE3850RG/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Ritmuri vibrante, bas puternic

Elegantele căşti intraauriculare Philips MyJam Chromz oferă bas puternic, confort şi aspect plăcut. Opţiuni de culoare multiple, metalizate în vid şi mate, potrivindu-se cu iPhone 6S.

Vezi toate beneficiile

Finisaj de înaltă calitate, mat, metalizat în vid

Ritmuri vibrante, bas puternic

  • Difuzoare de 8,6 mm/design închis

  • Intraauriculare

Driverele puternice reproduc un sunet clar şi bas puternic

Driverele puternice reproduc un sunet clar şi bas puternic

Căştil intraauriculare Philips Chromz adăpostesc difuzoare puternice într-un design compact, pt. a asigura o potrivire perfectă şi sunet clar cu bas puternic.

Sistemul ranforsat de eliberare a tensiunii din cablu măreşte durabilitatea şi conectivitatea

Pentru a prelungi durata de viaţă a căştilor tale, un suport din cauciuc moale între acestea şi cablu protejează conexiunea împotriva deteriorării ca urmare a îndoirii repetate.

Metaliz. în vid, cu strat elegant mat, care oferă protecţ. suplim.

Metaliz. în vid, cu strat elegant mat, care oferă protecţ. suplim.

Stratul mat metalizat de înaltă calit. oferă protecţ. suplim. de supraf. şi se potriveşte perfect la iPhone 6S.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/03/2019

Polska

Polska

akustyka na naprawde dobrym poziomie

Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3850SG Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3850SG Słuchawki

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