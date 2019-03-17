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Producție oprită
SHE3850RG/00
Ritmuri vibrante, bas puternic
Elegantele căşti intraauriculare Philips MyJam Chromz oferă bas puternic, confort şi aspect plăcut. Opţiuni de culoare multiple, metalizate în vid şi mate, potrivindu-se cu iPhone 6S.
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
Intraauriculare
Căştil intraauriculare Philips Chromz adăpostesc difuzoare puternice într-un design compact, pt. a asigura o potrivire perfectă şi sunet clar cu bas puternic.
Pentru a prelungi durata de viaţă a căştilor tale, un suport din cauciuc moale între acestea şi cablu protejează conexiunea împotriva deteriorării ca urmare a îndoirii repetate.
Stratul mat metalizat de înaltă calit. oferă protecţ. suplim. de supraf. şi se potriveşte perfect la iPhone 6S.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
audioswir
17/03/2019
Polska
akustyka na naprawde dobrym poziomie
Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3850SG Słuchawki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3850SG Słuchawki