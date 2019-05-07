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Producție oprită
Difuzoare de 14,8mm/design deschis
Difuzor auricular
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate, cu bas profund.
Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim şi suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără distorsiuni, acest difuzor de 14,8 mm are dimensiunile ideale.
4.8
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
MarianMadalin
07/05/2019
România
CASTI AUDIO DE CALITATE
Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Căşti cu difuzor auricular
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Căşti cu difuzor auricular
Zozibá
26/01/2019
Magyarország
Kíváló máskor is eszt választanám!
Ajálom mindenki jó termék!Jó hangzás poroblémát nem tapasztaltam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Earbud fülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Earbud fülhallgató
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Słuchawki douszne