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  • Orificii pentru bas
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Producție oprită

Căşti cu difuzor auricular

SHE1350/00

4.8
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Orificii pentru bas
Având performanţe de bas îmbunătăţite, aceste căşti intraauriculare vă aduc la urechi muzica de calitate.
Vezi toate beneficiile

pentru un sunet îmbunătăţit

Orificii pentru bas

  • Difuzoare de 14,8mm/design deschis

  • Difuzor auricular

Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate

Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate, cu bas profund.

Difuzor de 14,8 mm pentru confort optim

Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim şi suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără distorsiuni, acest difuzor de 14,8 mm are dimensiunile ideale.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

CASTI AUDIO DE CALITATE

Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kíváló máskor is eszt választanám!

Ajálom mindenki jó termék!Jó hangzás poroblémát nem tapasztaltam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Earbud fülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Earbud fülhallgató

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Słuchawki douszne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE1350 Słuchawki douszne

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