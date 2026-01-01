Audio de înaltă rezoluţie prin conexiune cu cablu

Sunetul de înaltă rezoluţie oferă performanţe sonore optime, reproducând calitatea înregistrărilor master de studio originale cu o fidelitate mai ridicată decât formatele CD 16 biţi /44,1 kHz. Utilizând cablul audio furnizat, căştile wireless Philips SHC8800 sunt compatibile cu sunet de înaltă rezoluţie, oferind o calitate audio fără compromisuri de la dispozitivele tale preferate, ca să te bucuri mai mult de divertismentul la domiciliu.