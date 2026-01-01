Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHC8800/12
Sunet home cinema de înaltă rezoluţie
Cu căştile wireless Philips SHC8800 vei pătrunde în propria lume a sunetului cinematic, resimţind o libertate totală. Cu o rază de acţiune de 100 metri şi un design confortabil care acoperă întreaga ureche, vei trăi o experienţă perfectă de divertisment personal chiar acasă.
Drivere 40 mm/p. post. deschisă
Cu ataşare pe ureche
Pernuţe moi pentru urechi
Hamacul uşor cu reglare automată oferă o potrivire optimă pentru forma capului tău, precum şi un confort optim.
Sunetul de înaltă rezoluţie oferă performanţe sonore optime, reproducând calitatea înregistrărilor master de studio originale cu o fidelitate mai ridicată decât formatele CD 16 biţi /44,1 kHz. Utilizând cablul audio furnizat, căştile wireless Philips SHC8800 sunt compatibile cu sunet de înaltă rezoluţie, oferind o calitate audio fără compromisuri de la dispozitivele tale preferate, ca să te bucuri mai mult de divertismentul la domiciliu.
Poziţionează căştile în staţia de încărcare, pentru o încărcare uşoară.
Recenzii