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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Fotografie ambalaj
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Producție oprită

Căşti wireless pentru televizor

SHC8800/12

Sunet home cinema de înaltă rezoluţie

Cu căştile wireless Philips SHC8800 vei pătrunde în propria lume a sunetului cinematic, resimţind o libertate totală. Cu o rază de acţiune de 100 metri şi un design confortabil care acoperă întreaga ureche, vei trăi o experienţă perfectă de divertisment personal chiar acasă.

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Sunet cinematic superior pentru locuinţa ta

Sunet home cinema de înaltă rezoluţie

  • Drivere 40 mm/p. post. deschisă

  • Cu ataşare pe ureche

  • Pernuţe moi pentru urechi

Reglaje automate cu hamac pentru potrivire optimă

Reglaje automate cu hamac pentru potrivire optimă

Hamacul uşor cu reglare automată oferă o potrivire optimă pentru forma capului tău, precum şi un confort optim.

Audio de înaltă rezoluţie prin conexiune cu cablu

Audio de înaltă rezoluţie prin conexiune cu cablu

Sunetul de înaltă rezoluţie oferă performanţe sonore optime, reproducând calitatea înregistrărilor master de studio originale cu o fidelitate mai ridicată decât formatele CD 16 biţi /44,1 kHz. Utilizând cablul audio furnizat, căştile wireless Philips SHC8800 sunt compatibile cu sunet de înaltă rezoluţie, oferind o calitate audio fără compromisuri de la dispozitivele tale preferate, ca să te bucuri mai mult de divertismentul la domiciliu.

Staţie de încărcare uşor de utilizat

Staţie de încărcare uşor de utilizat

Poziţionează căştile în staţia de încărcare, pentru o încărcare uşoară.

Specificaţii tehnice

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